Xiaomi Redmi Note 11S: su Amazon lo paghi 120 EURO IN MENO

Devi rinnovare il tuo cellulare? Stai cercando uno smartphone dalle prestazioni eccezionali ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! L’incredibile Xiaomi Redmi Note 11S è in offerta su Amazon ad un prezzo che ti farà saltare dalla sedia: solo 180,50€ grazie ad uno sconto del 40%.

Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Si tratta dell’occasione perfetta per avere tra le mani una delle ultime innovazioni tecnologiche a una frazione del suo costo!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 11S

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si presenta con un display AMOLED da 6,7 ​​pollici che offre colori vivaci e contrasti mozzafiato, rendendo ogni visione un’esperienza indimenticabile.

Alimentato dal potente processore MediaTek Helio G95 , questo smartphone garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali per il multitasking, giochi o qualsiasi operazione tu desideri eseguire.

Per gli appassionati di fotografia, la quadrupla fotocamera posteriore con sensori da 108MP, 8MP ultra grandangolare, 2MP macro e 2MP per la profondità, è un sogno che diventa realtà. Immagina di catturare momenti preziosi con una chiarezza e una definizione straordinaria. E per i selfie? Un’eccellente fotocamera frontale da 16MP è pronta per immortalare i tuoi momenti migliori.

Non finisce qui. Con una batteria da 5000mAh , il Redmi Note 11S garantisce che tu possa utilizzare il tuo dispositivo tutto il giorno senza il timore di rimanere senza energia. E con la ricarica rapida a 33W , tornare al 100% è un gioco da ragazzi. Grazie all’archiviazione interna da 128 GB , hai abbastanza spazio per archiviare tutte le tue foto, video, applicazioni e molto altro. Senza dimenticare i 6GB di RAM , che assicura una fluidità senza precedenti.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è un concentrato di innovazione, design e potenza, tutto racchiuso in un elegante pacchetto. Con uno sconto del 40%, oggi potrai acquistarlo su Amazon a soli 180 euro, risparmiando ben 120 euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.