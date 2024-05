Cassa bluetooth JBL ad un PREZZO BASSISSIMO con lo sconto outlet di Amazon

JBL è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 27% sulla cassa bluetooth JBL che viene venduto al prezzo totale e finale di 79,99€.

Cassa JBL in mega sconto: -27%

Con lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2, il suono prende vita in ogni angolo della stanza, nitido e potente, grazie alla tecnologia JBL Original Pro. È il compagno ideale per chiunque ami immergersi nella propria musica preferita, con un’esperienza audio che porta l’ascolto ad un livello superiore.

La versatilità dello JBL Flip Essential 2 è sorprendente: la sua portabilità lo rende perfetto per essere trasportato ovunque desideri, dalla tua stanza al parco, dalla spiaggia alla piscina. La sua resistenza all’acqua con certificazione IPX7 ti consente di goderti la musica anche sotto la doccia, senza preoccuparti dei danni causati dall’umidità. È il compagno di viaggio perfetto per coloro che non vogliono rinunciare alla qualità del suono JBL nemmeno in situazioni avventurose.

Con una batteria che offre fino a 10 ore di autonomia, non devi preoccuparti di interruzioni durante l’ascolto. La tua musica preferita continuerà a suonare senza sosta, consentendoti di vivere ogni momento al massimo.

Grazie alla sua connettività wireless, puoi collegare fino a 2 smartphone o tablet contemporaneamente, amplificando la potenza dei tuoi brani e creando un’atmosfera sonora coinvolgente. Che tu stia organizzando una festa in giardino o semplicemente rilassandoti sul divano, lo JBL Flip Essential 2 offre un’esperienza d’ascolto immersiva e senza pari.

Su Amazon, oggi, è presente un super sconto del 27% sulla cassa bluetooth JBL per un costo totale e finale d’acquisto di 79,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.