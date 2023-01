Se cerchi auricolari wireless affidabili ma da aggiungere al carrello ad un prezzo particolarmente vantaggioso, diciamo non più di 20 euro, allora dovresti scegliere i Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi. Rispetto a qualche giorno fa, il prezzo è calato ulteriormente: con lo sconto immediato del 35%, concludi l’acquisto a 19 euro e pochi spiccioli.

I Redmi Buds 3 Lite del gigante cinese vantano un design moderno, robusto e resistente, e poi sono molto confortevoli da usare. La struttura ergonomica infatti li rende adattabili a qualsiasi orecchio, senza ovviamente il rischio di perderli mentre si cammina o ci si allena.

La trasmissione dei dati avviene sfruttando il Bluetooth 5.2, uno standard che assicura stabilità, velocità e minor consumo energetico. La connessione allo smartphone/tablet avviene in automatico appena li indossi, proprio come gli AirPods di Apple. A tal proposito, non vogliamo di certo paragone i due articoli, che si posizionano su fasce economiche (e di qualità) completamente diverse. Il punto però è che non tutti vogliono spendere oltre 200 euro per degli auricolari wireless, quindi ben venga l’ampia possibilità di scelta.

La batteria garantisce fino a 5 ore di musica con una sola carica, che diventano 18 quando utilizzi la custodia che funge anche da “stazione energetica”. E questo è assolutamente un punto a favore, perché è davvero difficile riscontrare un’autonomia di tale portata (e reale, soprattutto!) in articoli dello stesso prezzo. Infine, ti segnalo la certificazione IP54, che si traduce in resistenza alla polvere e all’acqua. Così non dovrai temere vento forte, pioggia e sudore quando li utilizzi all’esterno.

In chiusura, voglio darti un consiglio: lo sconto del 35% è molto allettante ma – come detto sopra – potrebbe avere breve durata, quindi se sei interessato/a agli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, affrettati a concludere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.