Xiaomi Redmi 12C a PREZZO BASSISSIMO con la promozione Amazon

Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone di fascia media economica che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display HD+ da 6,71 pollici, con una risoluzione di 720 x 1650 pixel e un refresh rate a 60Hz, assicura un’esperienza visiva piacevole e nitida per la visualizzazione di contenuti multimediali.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85, il Redmi 12C garantisce prestazioni fluide sia per le attività quotidiane che per il gaming leggero. Con 4GB di RAM, offre un’ottima capacità di multitasking, mentre le opzioni di memoria interna da 64GB o 128GB assicurano ampio spazio di archiviazione per foto, video e app.

La fotocamera posteriore doppia da 50MP + 2MP consente di catturare immagini decenti, con la fotocamera principale adatta a condizioni di buona illuminazione e quella secondaria ideale per foto macro. Per selfie e videochiamate, è presente una fotocamera anteriore da 5MP. Con una batteria da 5.000 mAh, il Redmi 12C offre un’autonomia di lunga durata, mentre la ricarica rapida da 10W consente di ricaricare velocemente il dispositivo quando necessario.

Il software Android 12 con interfaccia MIUI 13 offre diverse funzionalità e personalizzazioni per un’esperienza utente ottimizzata e intuitiva. Per quanto riguarda la connettività, il Redmi 12C supporta 4G LTE, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, mentre il sensore di impronte digitali posteriore offre un’ulteriore opzione per sbloccare il dispositivo in modo sicuro e veloce. Infine, il jack audio da 3,5 mm consente di collegare comodamente cuffie e auricolari tradizionali.

