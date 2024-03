Xiaomi Redmi 12 in doppia offerta su eBay ad un prezzo da BEST BUY

Xiaomi è un’azienda di enorme rilevanza nell’ambito della produzione di prodotti elettronici e oggi, su eBay, è presente una doppia offerta sullo Xiaomi Redmi 12: 38% al quale vanno sommati 10€ con il codice sconto PSPRMAR24 per un costo totale e finale di 132€.

Sconto doppio sullo Xiaomi Redmi 12: prezzaccio

Il Redmi 12 si distingue come uno smartphone Android di fascia media con un’elevata enfasi sull’imaging, progettato per soddisfare le esigenze anche dei consumatori più esigenti. Il suo display Touchscreen da 6.79 pollici offre un’esperienza visiva eccezionale, posizionando il Redmi 12 al vertice della sua categoria con una risoluzione di 2460 x 1080 pixel.

Sul fronte delle funzionalità, il Redmi 12 non delude affatto. Dotato di modulo LTE 4G, garantisce una connettività veloce e affidabile per un’esperienza di navigazione su Internet senza problemi, oltre alla connettività Wi-Fi e al GPS per una navigazione ancora più completa.

Particolarmente impressionante è la capacità multimediale del Redmi 12, che offre una fotocamera principale da ben 50 megapixel. Questa fotocamera consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione straordinaria di 8165 x 6124 pixel, mentre la possibilità di registrare video in fullHD a 1920 x 1080 pixel garantisce una riproduzione nitida e dettagliata dei momenti più importanti.

Con uno spessore di soli 8.2mm, il Redmi 12 si distingue per il suo design elegante e compatto, che lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare ovunque. Con la sua combinazione di prestazioni solide, funzionalità avanzate e capacità multimediali di alto livello, il Redmi 12 si presenta come una scelta interessante per gli utenti che cercano uno smartphone affidabile e performante a un prezzo accessibile.

