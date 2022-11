Sono praticamente gli AirPod Pro di Xiaomi, e oggi sono pure scontati del 59% rispetto al prezzo di listino. Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 PRO costano solo 42€ invece di 105€ .

Non tutti hanno voglia o budget da investire in AirPod Pro, e questo è il prodotto perfetto in questi casi, soprattutto se consideriamo il prezzo ridicolo a cui è venduto oggi: a meno di metà prezzo.

Questi auricolari True Wilreless includono tre microfoni che funzionano contemporaneamente per chiamate molto chiare e nitide anche quando sei all’aperto e in contesti rumorosi, come stazioni e aeroporti.

Esattamente come AirPods Pro, supportano la modalità trasparenza grazie alla quale puoi sentire chiaramente cosa sta succedendo intorno a te, anche senza togliere le cuffie. Infine, garantiscono ujn suono potente e di qualità grazie al driver composito LCP ad alta rigidità e al driver dinamico di 12 mm di larghezza.

Insomma, fanno il loro ma ad una frazione dei costo delle omologhe Apple. Inoltre, se possiedi dispositivi o smartphone Xiaomi con la giusta versione del firmware, i Mi TWE2 Pro sono facili da collegare come gli AirPods di Apple. Ciò significa che quando apri la custodia di ricarica vicino al tuo telefono Xiaomi, sul tuo telefono verrà visualizzato un messaggio pop-up che ti chiederà l’autorizzazione per la connessione. E il gioco è fatto: non ci saranno problemi con il menu delle impostazioni e l’accoppiamento Bluetooth manuale.

Se sei interessato a questi ottimi auricolari dal prezzo competitivo, non lasciarti scappare questa offerta. Acquistale ora su Amazon approfittando dello sconto FOLLE di Amazon del 59%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.