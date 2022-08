Se stai cercando la smart band con il miglior rapporto qualità prezzo, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Sì perché su Amazon, grazie allo sconto del 35% sul prezzo di listino, puoi acquista la Mi Smart Band 6 con NFC di Xiaomi a soli 35,99 euro. Impossibile trovare di meglio, fidati.

La smart band di Xiaomi è davvero uno spettacolo, e non a caso è la più apprezzata (e consigliata) nella sua categoria. Ha un display da 1,56 pollici AMOLED – il 49% più grande del suo predecessore – con una risoluzione ottimale (326 PPI) per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente.

Come avrai già probabilmente intuito, l’indossabile è pensato principalmente per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A tal proposito, la Mi Smart Band 6 include 30 modalità di allenamento per registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, inclusi esercizi molto praticati come HIIT e Zumba.

È resistente all’acqua fino a 50 metri, si sincronizza con il tuo smartphone e – soprattutto – è munito di un modulo NFC per i pagamenti contactless. Ti segnalo che al momento è possibile attivare il servizio solo sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle banche partner (la lista è lunghissima).

La Xiaomi Mi Smart Band 6 è venduta e spedita da Amazon. Concludo ricordandoti che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime e che lo sconto del 35% potrebbe avere brevissima durata. Meglio affrettarsi.