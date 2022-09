Xiaomi Mi Band 7: la smartband migliore CALA di prezzo a 50€

Xiaomi Mi Band 7 è uno dei fitness tracker migliori della sua categoria anzi, a nostro giudizio, il migliore in assoluto. E l’ultima versione oggi cala finalmente di prezzo e scende a 50€ e spicci invece di 60€ .

Con Schermo AMOLED a Colori 1,62”Monitoraggio ossigenazione del sangue e Battito Cardiaco, oltre 120 modalità di allenamento, Contapassi, Ricarica Magnetica e resistenza a 5 ATM, è la migliore alternativa ad Apple Watch che 50€ possano acquistare.

Perché scegliere Mi Band 7

Xiaomi Mi Band 7 è l’ultima generazione del famoso fitness tracker. Include un ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici con un’area del 25% più grande rispetto a quella di Mi Band 6. La risoluzione Retina da 326PPI permette di leggere senza difficoltà notifiche e dati sulla salute.

Rispetto ad Apple Watch ha un enorme vantaggio: vanta una durata della batteria di 14 giorni su singola ricarica attraverso il caricatore magnetico. Resistente a immersioni fino a 5 ATM, include oltre 120 modalità sportive, tra cui tennis, sport acquatici all’aperto.

Permette di organizzare i dati e conoscere il massimo consumo di ossigeno (VO₂max) e programmare di conseguenza le fasi di recupero. Xiaomi Mi Band 7 può visualizzare direttamente l’ora, i passi, le informazioni sulla frequenza cardiaca, il promemoria delle vibrazioni e visualizzare direttamente i dettagli di chiamate, messaggi o altre notifiche da Facebook, Twitter o Instagram.

Include centinaia di quadranti bellissimi e si sincronizza via Bluetooth con iPhone attraverso l’app Zeep Life. È un eccellente prodotto, ed è la prima volta che viene scontato. Insomma, per noi è un Best Buy assoluto.