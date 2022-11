Mi Band 6 con NFC: pagamenti come Apple Watch a 38€

Lo Xiaomi Mi Band 6 con NFC è a nostro giudizio la miglior alternativa low-cost ad Apple Watch. Si tratta di un orologio smart con elevata autonomia, controllo vocale con Alexa, schermo AMOLED 1.56”, resistenza all’acqua, cinturino antibatterico e soprattutto funzioni di Pagamento Contactless. E oggi è anche in super sconto, a soli 38€ e spiccioli invece di 54,99€ .

Miband 6 di Xiaomi è il miglior bracciale fitness nella sua fascia di prezzo. È ben fatto, sofisticato, ragionevolmente affidabile nelle misurazioni, e ha un’ottima applicazione molto solida e ben coesa con iOS. Pertanto lo consigliamo su tutti gli altri; anche perché, diciamoci la verità, non tutti hanno la voglia e il budget da dedicare ad Apple, senza contare che -a differenza dell’orologio di Cupertino, un MiBand arriva a funzionare per 2 settimane con singola ricarica. le altre feature sono:

Display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5), ottimale risoluzione (326 PPI), per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidatamente

Gli utenti possono parlare direttamente con Alexa tramite il microfono e chiedere ad Alexa aiuto per le attività quotidiane e controllare i dispositivi connessi ad Alexa

30 modalità di allenamento per registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, inclusi esercizi popolari come HIIT, Platies, Zumba

Per quanto concerne i pagamenti mobili, ad oggi è possibile attivare il servizio solo sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle Banche Partner. Presto il servizio sarà attivo anche per carte Mastercard emesse da altre banche. Aggiungendo le tue carte supportate nel portafoglio del tuo Mi Band 6 NFC potrai goderti tutti i premi e i vantaggi delle tue carte fisiche, direttamente al polso. Trovi l’elenco delle banche partner in fondo al post.

Acquista Xiaomi Mi Band 6 con NFC a 38,99€ invece di 54,99 €

Banche Partner Xiaomi

Qui di seguito, l’elenco delle banche che supportano i pagamenti mobili su Mi Band 6:

Allianz Bank Financial Advisors, Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, Banca Cambiano 1884, Banca Capasso Antonio, Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Banca Centro Calabria Credito Cooperativo, Banca Centro Emila Credito Cooperativo, Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, Banca Consulia, Banca del Fucino, Banca del Gran Sasso d’Italia Credito Cooperativo, Banca del Piemonte, Banca del Sud, Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo, Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo – Soc. Coop., Banca della Provincia di Macerata, Banca di Bologna, Banca di Caraglio Credito Cooperativo, Banca di Cherasco Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli – Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornacette, Banca di Credito Cooperativo di Sarsina Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Banca di Credito Peloritano, Banca di Credito Popolare – Torre del Greco, Banca di Piacenza, Banca Emilveneta, Banca Esperia, Banca Finint, Banca Finnat Euramerica, Banca Generali, Banca Ifigest, Banca Lazio Nord, Banca Leonardo, Banca Malatestiana Credito Cooperativo della Provincia di Rimini, Banca Mediolanum, Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e di Laurino, Banca Passadore & C., Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare del Frusinate, Banca Popolare del Lazio, Banca Popolare del Mediterraneo, Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank, Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Spoleto, Banca Popolare Etica, Banca Popolare Province Calabre, Banca Popolare Province Molisane, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare Sant’Angelo, Banca Popolare Valconca, Banca Popolare Vesuviana, Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Banca Privata Leasing, Banca Profilo, Banca Promos, Banca Reale, Banca Regionale di Sviluppo, Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia, Banca Sistema, Banca Ubae, Banca Valsabbina, BancAnagni Credito Cooperativo, BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa, Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo, Banco delle Tre Venezie, Banco di Credito P. Azzoaglio, Banco di Desio e della Brianza, Banco Marchigiano, BCC Aquara, BCC Barlassina, BCC Casalgrasso e Sant’Albano Stura, BCC Cassano delle Murge e Tolve, BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino, BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, BCC del Circeo e Privernate, BCC dell’Alta Murgia, BCC dell’Alto Tirreno della Calabria Verbicaro, BCC di Brescia, BCC di Castagneto Carducci, BCC di Cesena e Gatteo – Credito Cooperativo Romagnolo, BCC di Conversano, BCC Felsinea – Banca di Credito Cooperativo dal 1902, BCC Flumeri, BCC La Riscossa di Regalbuto, BCC Laudense Lodi, BCC Locorotondo, BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, BCC Romagna Occidentale, BCC San Giovanni Rotondo, BCC San Marzano di San Giuseppe, BCC Sangro Teatina, BCC Spello e Bettona, BCC Valdostana, BCC Velino, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna, BVR Banca – Banche Venete Riunite, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Fermo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa di Risparmio di Volterra, Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di, Credito Cooperativo, Cassa Lombarda, CassaPadana Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Dolomiti Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale FVG Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Renon, Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Val di Non Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo, Chaabi Bank Italia, CORTINABANCA, Credito Cooperativo di Brescia, Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo, Credito Valtellinese, Extrabanca, Friulovest Banca Credito Cooperativo, GBM Banca, Gruppo Banca Carige, Gruppo Banca Popolare di Bari, Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena, Hypo Alpe Adria Bank, Hypo Tirol Bank, Igea Digital Bank, Illimity Bank S.p.A., Imprebanca, Invest Banca, La Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa, Nexi, Prader Bank, PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG Società, Cooperativa, Raiffeisen, Raiffeisen di San Martino in Passiria, RomagnaBanca Credito Cooperativo, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, UBS Italia, Val di Fiemme – Cassa Rurale, ViViBanca, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, YAP

Acquista Xiaomi Mi Band 6 con NFC a 38,99€ invece di 54,99 €

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.