Con la sua velocità massima da 25km/h e un’autonomia di ben 20 km lo Xiaomi Electric Scooter 3 Lite è anche al minimo storico su Amazon. Lo acquisti a soli 453€ incluse spedizioni Prime. E ti sposti dove vuoi per la città, a impatto zero e senza problemi di parcheggio.

Fondamentale per spostarsi agevolmente nella giungla urbana, un monopattino è diventato rapidamente uno dei mezzi più diffusi nelle nostre città per effettuare rapidamente piccoli spostamenti rapidi punto punto, senza inquinare né creare traffico.

Quando poi capita un’occasione come questa, sarebbe davvero un peccato lasciarsela scappare. Il Mi Electric Scooter 3 Lite infatti integra una bellissima scocca in alluminio di grado aerospaziale che è al contempo leggera e robusta, dunque molto sicura per i tuoi viaggi in città.

Include freno elettrico anteriore eABS + freno meccanico a tamburo, riflettori anteriori, posteriori e laterali ma soprattutto permette di raggiungere una velocità di guida fino a 25 km/h per ben 20 km di tragitto grazie al motore da 300W.

È uno dei pochi ad offrire anche un display a pannello LCD e di una perfetta integrazione con l’app Xiaomi che permette di impostare la velocità di crociera, aggiornare il chilometraggio stimato, tenere luce posteriore sempre accesa e molto altro.

Pieghevole e compatto, occupa poco spazio quando devo riporlo. E a questo prezzo, poi, è davvero un peccato lasciarselo scappare. Bianco poi è bellissimo, spicca tanto e sembra quasi progettato da Apple.