Xiaomi 13T Pro: RISPARMIA 150€ sullo smartphone PIU' INNOVATIVO del momento

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone e cerchi un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo accessibile? Abbiamo noi la soluzione ideale che fa per te! Oggi lo Xiaomi 13T Pro è disponibile su Amazon a 849 euro grazie ad uno sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli al volo questa occasione straordinaria, l’offerta è limitatissima!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi 13T Pro

Lo Xiaomi 13T Pro è un dispositivo all’avanguardia caratterizzato da specifiche tecniche straordinarie, adatte a qualsiasi tipo di esigenza.

Il processore MediaTek Dimensity 9200+ offre prestazioni eccezionali e con 16 GB di RAM e una spaziosa memoria interna da 1 TB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare file anche di dimensioni importanti. In più la batteria Hyper Charge da 120W permette di ricaricare completamente il dispositivo in meno di 20 minuti così da risparmiare tempo prezioso in caso di necessità.

La visualizzazione risulta eccezionale con il display CrystalRes AMOLED da 6,67”. Allo stesso modo la modalità di utilizzo è impeccabile: la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz garantisce, infatti, transizioni fluide e reattive in ogni momento.

Grazie alla sua collaborazione con Leica, questo smartphone Xiaomi offre un’esperienza fotografica senza precedenti. La fotocamera principale da 50 MP affiancata da un teleobiettivo da 50 MP e un grandangolo da 12 MP, promette di catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Oltre ad essere funzionale, lo Xiaomi 13T Pro si caratterizza per un design elegante e raffinato, con una struttura leggera ma resistente in metallo. I suoi angoli arrotondati conferiscono un tocco di classe, mentre il suo corpo sottile da 8,5 mm è comodissimo da tenere in mano.

Insomma, l’offertona odierna di Amazon è davvero imperdibile! Al momento potrai acquistare lo Xiaomi 13T Pro a soli 849 euro grazie ad uno sconto del 15%. Risparmia 150 euro sul prezzo di listino e porta a casa un capolavoro della tecnologia!

