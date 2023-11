Xiaomi 13T Pro: applica il MEGA COUPON DI SCONTO e risparmia PIU' DI 200€!

Non perdere la mega offerta del Black Friday per ottenere uno degli smartphone più desidertai del momento! Oggi lo Xiaomi 13T Pro è disponibile al prezzo pazzesco di soli 684€!

È il momento ideale per aggiudicarti questo gioiello tecnologico con un incredibile sconto di 215€ da ottenere applicando il coupon al momento dell’ordine. Pensa, stai risparmiando quasi il 24% sul prezzo originale. Queste offerte straordinarie sono valide solo per il weekend del Black Friday, quindi non c’è da perdere tempo!

Xiaomi 13T Pro: Specifiche Tecniche di Spicco

Lo Xiaomi 13T Pro non è solo un affare dal punto di vista economico, ma anche un concentrato di tecnologia all’avanguardia.

Dotato di un processore Dimensity 9200+, garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica ottimizzata. Con 16 GB di RAM e 1 TB di storage, offre una fluidità senza pari e una capacità di memorizzazione generosa. La connettività 5G assicura velocità e stabilità di rete eccezionali.

Il display è un altro punto di forza: un Amoled da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e un rapporto di aspetto 20:9. Il refresh rate a 144 Hz rende le immagini estremamente fluide, mentre il touch sampling rate a 480 Hz migliora notevolmente la reattività al tocco.

La copertura della gamma colori DCI-P3 e una luminosità massima di picco di 2600 nits offrono una resa cromatica vivace e una visibilità eccellente in ogni condizione di luce. Inoltre, il supporto al HDR (Dolby Vision, HDR10+ e HDR10) aumenta il contrasto e la profondità delle immagini.

Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, garantisce immagini di qualità superiore. La fotocamera principale da 108 MP cattura dettagli e luminosità eccezionali, mentre le fotocamere ultra-grandangolare e teleobiettivo offrono versatilità e qualità in ogni scatto. La fotocamera frontale da 16 MP assicura selfie nitidi e naturali. Non mancano funzioni avanzate come il bokeh a spirale, il Leica Blue, e la possibilità di registrare video in 8K.

Infine, la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia prolungata, supportata dalla ricarica rapida HyperCharge a 120W, che permette una ricarica completa in soli 17 minuti. La ricarica inversa a 10W è un’altra caratteristica notevole, permettendo di ricaricare altri dispositivi compatibili.

Lo Xiaomi 13T Pro è un dispositivo che offre prestazioni elevate, un display di qualità eccezionale e un comparto fotografico avanzato. Oggi su Amazon è disponibile a soli 684€ grazie ad un coupon da 215 euro da applicare al momento dell’ordine. Acquista ora il tuo Xiaomi 13T Pro a un prezzo stracciato e goditi la tecnologia all’avanguardia!

