Motorola G14 ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon (97,90€)

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il Motorola G14 viene scontato del 35% per un prezzo finale di 97,90€.

Motorola G14 ad un prezzo ridicolo su Amazon

Il Motorola G14 è uno smartphone che offre un’esperienza visiva e sonora eccezionale, grazie al suo schermo Full HD+ da 6,5″. Questo display straordinariamente nitido garantisce una qualità delle immagini cristallina, perfetta per godersi film, serie, giochi e videochiamate con una chiarezza impressionante.

L’audio del Motorola G14 è altrettanto coinvolgente, grazie agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Immergiti in un suono multidimensionale che offre bassi migliorati, voci più nitide e un audio ancora più chiaro, rendendo ogni contenuto multimediale ancora più godibile.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP è un altro punto di forza del Motorola G14. Questa fotocamera ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Inoltre, l’obiettivo Macro Vision dedicato ti consente di avvicinarti ai soggetti e catturare dettagli sorprendenti che altrimenti potrebbero sfuggire.

Il design del Motorola G14 è curato nei minimi particolari, con un aspetto idrorepellente e realizzato in materiali di alta qualità. Un altro aspetto eccezionale del Motorola G14 è la durata della batteria. Grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower, puoi ricaricare rapidamente il dispositivo per ottenere un’intera giornata di autonomia. Questo significa che potrai utilizzare il tuo smartphone per tutte le tue attività quotidiane.

Su Amazon, oggi, il Motorola G14 viene messo in super sconto del 35% per un costo totale e finale di 97,90€.

