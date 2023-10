Xbox Series S + Starfield Digital (Premium edition) in SCONTO (370,98€)

Amanti dei videogiochi e appassionati di esplorazioni spaziali, attenzione: il bundle Xbox Series S White insieme a Starfield Digital Premium Edition è ora disponibile su Amazon a soli 370,98€, con un imperdibile sconto del 9%! Questa è l’occasione perfetta per entrare nel mondo dell’intrattenimento di nuova generazione e vivere un’avventura spaziale senza precedenti con Starfield, il tanto atteso titolo di Bethesda.

Xbox Series S in sconto Amazon a soli 370,98€ (-9%)

Questa serie di Xbox, in un elegante colore bianco, è la console perfetta per i gamer che cercano prestazioni di alta qualità senza compromessi. Con il suo design compatto e moderno, si adatta perfettamente a ogni ambiente, offrendo al contempo una potenza di elaborazione straordinaria.

Il cuore pulsante della Xbox Series S è il suo potente processore Xbox Velocity Architecture, che assicura tempi di caricamento quasi istantanei e una performance grafica impeccabile. La console è dotata di un SSD da 512 GB, che permette di archiviare numerosi giochi e accedervi in un batter d’occhio. Grazie al supporto al ray tracing, vivrete un realismo grafico mai visto prima, con ombre e riflessi ultra-realistici.

Il bundle include anche Starfield Digital Premium Edition, l’attesissimo gioco di esplorazione spaziale di Bethesda. Avrete l’opportunità di viaggiare tra le stelle, esplorare pianeti sconosciuti e immergervi in una narrazione profonda e coinvolgente. La Digital Premium Edition include contenuti aggiuntivi esclusivi, per un’esperienza di gioco ancora più completa e avvincente.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica! La Xbox Series S White insieme a Starfield Digital Premium Edition è disponibile ora su Amazon a un prezzo eccezionale di 370,98€, con uno sconto del 9%. Cliccate su “Acquista ora” e immergetevi nell’esperienza di gioco di nuova generazione con Xbox e Starfield! Questo bundle è tutto ciò di cui avete bisogno per vivere emozioni spaziali senza fine e godere della potenza e della velocità della console di nuova generazione. Non perdete questa occasione: il futuro del gaming vi aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.