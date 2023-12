Xbox Series S + Game Pss Ultimate (3 mesi) al MINIMO STORICO (249€)

La Xbox Series S è una console che ridefinisce l’esperienza di gioco. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre prestazioni straordinarie grazie alla sua architettura personalizzata. Con tempi di caricamento ridotti e frame rate elevati, ogni gioco a cui giochi sarà più fluido e reattivo. La console supporta anche il ray tracing, una tecnologia all’avanguardia che rende l’illuminazione e le ombre nei giochi incredibilmente realistiche.

Ma il vero valore di questa offerta sta nel Game Pass Ultimate. Per tre mesi, avrai accesso a una libreria in continua espansione di oltre 100 giochi di alta qualità, tra cui titoli Xbox esclusivi il giorno stesso del loro lancio. Che tu sia un fan degli sparatutto, dei giochi di ruolo o dei titoli indie, c’è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da scoprire. Inoltre, con il Game Pass Ultimate, ottieni anche vantaggi aggiuntivi come sconti esclusivi e l’accesso a Xbox Live Gold.

La combinazione di Xbox Series S e Game Pass Ultimate rappresenta non solo un’opportunità di gioco, ma anche un’esperienza multimediale completa. Puoi goderti lo streaming di film, serie TV e musica, rendendo questa console il fulcro dell’intrattenimento nella tua casa.

In conclusione, a soli 249,00€, l’offerta Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate è un’occasione imperdibile per chiunque voglia immergersi in un mondo di giochi e intrattenimento di alta qualità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: aggiungila al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere un’esperienza di gioco senza precedenti, proprio in tempo per le festività