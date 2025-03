WWDC25: Apple annuncia evento online gratuito per sviluppatori

WWDC25, l’attesissima conferenza annuale di Apple, si svolgerà dal 9 al 13 giugno 2025 in formato prevalentemente digitale, offrendo una straordinaria opportunità per sviluppatori e studenti di tutto il mondo. Tuttavia, l’evento di apertura, previsto per il 9 giugno presso l’iconico Apple Park di Cupertino, porterà un tocco di interazione fisica a questa esperienza virtuale. La partecipazione sarà completamente gratuita, confermando l’impegno di Apple per l’accessibilità.

Durante la conferenza, i partecipanti potranno accedere a una vasta gamma di risorse, tra cui workshop interattivi, video formativi e sessioni di confronto diretto con esperti di ingegneria e design. Tutti i contenuti saranno disponibili attraverso l’app Apple Developer, il portale web ufficiale e il canale YouTube di Apple, rendendo l’evento facilmente fruibile per tutti.

Secondo Susan Prescott, vicepresidente delle relazioni con gli sviluppatori di Apple, “Siamo entusiasti di celebrare questa edizione della WWDC con la nostra community globale di sviluppatori. Non vediamo l’ora di presentare strumenti e tecnologie innovative che ispireranno nuovi progressi.”

Un punto di forza dell’evento sarà il Swift Student Challenge, un concorso che invita i giovani programmatori a dimostrare le loro competenze. I vincitori, annunciati il 27 marzo, avranno l’opportunità di partecipare di persona a un’esperienza esclusiva di tre giorni presso la sede centrale di Apple, un’opportunità unica per immergersi nell’ecosistema innovativo dell’azienda.

Oltre a essere una piattaforma per il lancio di nuove tecnologie e framework di sviluppo, la conferenza rappresenterà una finestra sulle future strategie software di Apple. Per coloro che desiderano partecipare in presenza, i posti saranno limitati, e tutte le informazioni necessarie per candidarsi sono disponibili sul sito ufficiale.

Con un focus costante sull’innovazione e sull’accessibilità, Apple dimostra ancora una volta il suo impegno nel supportare la sua community globale di sviluppatori, offrendo strumenti che favoriscono la creazione di applicazioni rivoluzionarie e migliorano l’esperienza digitale a livello mondiale.