Ricordi cosa è successo durante l’ultima edizione degli Oscar? Ti aiuto io: dopo una discutibile battuta di Chris Rock su Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, quest’ultimo è salito sul palco per prendere a schiaffi il cabarettista. La stella di Hollywood per 10 anni non potrà prendere parte alla kermesse e l’industria cinematografica sembrava sul punto di metterlo da parte e di stracciare ogni accordo con lui. In realtà, è il protagonista del nuovo film in esclusiva di Apple TV+.

Un Will Smith da Oscar in Emancipation

Emancipation – Oltre la Libertà è ora disponibile sulla piattaforma di streaming del gigante di Cupertino, una pellicola girata prima dello sciagurato evento sopra descritto e – secondo le recensioni apparse in rete in queste ore – meritevole di premi su premi. La performance di Will Smith pare sia strepitosa, degna di un Oscar. Tu guarda il destino…

Ispirato all’avvincente storia vera di un uomo disposto a tutto per la sua famiglia… e per la libertà. Quando Peter, un uomo ridotto in schiavitù, rischia la vita per fuggire e tornare dalla sua famiglia, intraprende un pericoloso viaggio che è una storia d’amore e resistenza.

Il film, come detto, è stato girato prima dell’ultima notte degli Oscar e se oggi è parte del catalogo di Apple TV+ significa che, alla fine, Tim Cook & co. hanno deciso di non buttare al vento gli oltre 100 milioni di dollari investiti. Ed è stata probabilmente la scelta giusta, perché la stampa di settore ha promosso a pieni voti l’ultima fatica di Will Smith.

Puoi guardare Emancipation su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, smartphone/tablet Android (scarica l’app qui) e su computer Windows tramite la versione web della piattaforma. Il costo mensile del servizio è di 6,99 euro, ma per i nuovi iscritti ci sono a disposizione 7 giorni gratuiti di prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.