Un amplificatore Wi-Fi è un accessorio per molti indispensabile, necessario per navigare in rete in tutte le stanze di appartamenti e uffici. L’offerta odierna è sulla proposta di Xiaomi, l’Extender AC1200 con ingresso Ethernet e indicatore di segnale smart: con l’ottimo sconto del 33% lo puoi acquistare a soli 19,99 euro.

Trattandosi di un accessorio a marchio Xiaomi, un’azienda che fa dell’affidabilità uno dei suoi punti di forza, puoi andare sul sicuro. E poi, se ti abboni a Prime, la spedizione è completamente gratuita.

Cosa c’è da sapere sull’amplificatore Wi-Fi di Xiaomi

L’extender AC1200 di Xiaomi è di tipo Dual Band 5GHz 867Mbps / 2.4GHz 300Mbps. Non teme le pareti ed è compatibile con tutti i router Wi-Fi. Elimina le zone morte e garantisce una velocità in Wi-Fi fino a 1200 MBit/s, il che significa che i segnali Wi-Fi possono essere perfettamente estesi in aree che prima erano inaccessibili o difficili da cablare.

Grazie all’ingresso Fast Ethernet, puoi collegare dispositivi cablati come Smart TV, console di gioco, dispositivi per lo streaming e altro ancora. Sempre con una connessione stabile e affidabile.

Ti segnalo infine l’indicatore Smart. Per dirla in sintesi, ti consente di scegliere il posto più adatto per posizionare l’extender Wi-Fi di Xiaomi e di controllare con una semplice occhiata lo stato di funzionamento dell’accessorio.

Venduto e spedito da Amazon, il Wi-Fi Range Extender di Xiaomi potrebbe attirare l’attenzione di molti acquirenti visto l’interessante sconto del 33%. Per questo motivo, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima, in modo da evitare problemi con lo scorte.

