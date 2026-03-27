Wi-Fi: ecco perché devi orientare le antenne del router e qual è la posizione migliore

Quando il Wi-Fi inizia a rallentare o sparire proprio nei momenti più importanti, la tentazione è sempre la stessa: pensare a un guasto.

Nelle case italiane il Wi-Fi è diventato una presenza costante, quasi invisibile, ma fondamentale. Eppure, basta spostare di pochi centimetri il router o cambiare l’orientamento delle antenne per passare da una connessione instabile a una rete finalmente fluida. Non è magia, è fisica.

Una delle convinzioni più diffuse è che le antenne del router funzionino come una torcia, puntando il segnale in una direzione precisa. In realtà non è così. Il segnale Wi-Fi si propaga attorno all’antenna con una forma simile a una ciambella, distribuendosi nello spazio in modo circolare.

Questo significa che la posizione delle antenne incide direttamente su dove arriva il segnale. Se sono entrambe dritte verso l’alto, il Wi-Fi si espande soprattutto in orizzontale, coprendo bene un piano della casa ma lasciando scoperti altri punti.

Il trucco più efficace, spesso ignorato, è semplice: non allineare le antenne nello stesso modo. Gli esperti consigliano di creare un angolo tra loro, posizionandone una in verticale e l’altra in orizzontale. In questo modo si migliora la distribuzione del segnale nello spazio.

Il motivo è legato alla cosiddetta polarizzazione radio. I dispositivi che usiamo ogni giorno — smartphone, tablet, laptop — hanno antenne interne orientate in modi diversi. Incrociando le antenne del router, si aumenta la probabilità che il segnale arrivi in modo ottimale, indipendentemente da come teniamo il telefono o da dove usiamo il computer.

Dove mettere il router (e dove non metterlo mai)

L’orientamento è solo una parte del problema. Anche la posizione del router gioca un ruolo decisivo, spesso sottovalutato.

Molte persone lo nascondono in un mobile, dietro la TV o addirittura dentro un armadio per motivi estetici. È uno degli errori più comuni: il Wi-Fi ha bisogno di spazio per propagarsi.

La regola di base è scegliere un punto centrale della casa, evitando angoli estremi. Meglio ancora se il router è posizionato a un’altezza media, come su una libreria o una mensola. Il pavimento tende ad assorbire parte del segnale, mentre una posizione rialzata favorisce una diffusione più uniforme.

Attenzione anche agli ostacoli: superfici metalliche, specchi e muri molto spessi possono bloccare o riflettere il segnale. In cucina, poi, il nemico numero uno è il microonde, che può creare interferenze proprio sulla stessa frequenza del Wi-Fi.

Quando la connessione va male, la prima reazione è attribuire la colpa al provider. In alcuni casi è vero, ma molto più spesso il problema è interno alle mura domestiche.

Una rete Wi-Fi inefficiente non dipende solo dalla velocità della fibra o dell’ADSL, ma da come il segnale viene distribuito negli ambienti. E questo è un aspetto che si può migliorare senza costi, semplicemente intervenendo su dettagli pratici.

Piccoli cambiamenti, grande differenza

Ruotare un’antenna, spostare il router di qualche metro, liberarlo da ostacoli: sono interventi minimi che possono cambiare radicalmente la qualità della connessione.

È uno di quei casi in cui la tecnologia sembra complicata, ma la soluzione è sorprendentemente concreta. Basta osservare come si comporta il segnale in casa e fare qualche prova per trovare l’equilibrio giusto.

E a quel punto, senza cambiare contratto o dispositivo, ci si ritrova con un Wi-Fi che finalmente funziona come dovrebbe — silenziosamente, senza interruzioni, proprio come ci si aspetta da qualcosa che ormai è diventato essenziale nella vita quotidiana.