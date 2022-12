È la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, nonostante le critiche che riceve giorno dopo giorno da chi preferisce soluzioni alternative (Telegram su tutte). C’è da dire però che rispetto al passato, WhatsApp è molto più a fuoco. Oggi ancora di più, grande ad un bel po’ di novità annunciate con un comunicato stampa ufficiale.

Dopo i sondaggi e gli avatar, la costola di Meta introduce importanti aggiornamenti per chiamate e videochiamate e soprattutto il picture-in-picture per iPhone, così da migliorare il multitasking quando si è in videocall.

WhatsApp, tutte le novità per le chiamate e le videochiamate

Videochiamate con 32 persone : proprio come le chiamate vocali, anche le videochiamate toccano quota 32 partecipanti. Un numero di persone di quattro volte superiore al precedente.

: proprio come le chiamate vocali, anche le videochiamate toccano quota 32 partecipanti. Un numero di persone di quattro volte superiore al precedente. Inviare messaggi ai partecipanti o silenziarli : effettua una pressione prolungata sul nome di un partecipante per allargare il feed audio o video e silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata.

: effettua una pressione prolungata sul nome di un partecipante per allargare il feed audio o video e silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata. Link alla chiamata : ora puoi facilmente invitare una persona a una chiamata di gruppo condividendo un link.

: ora puoi facilmente invitare una persona a una chiamata di gruppo condividendo un link. Forme d’onda colorate : puoi facilmente vedere la persona che sta parlando anche quando questa ha la telecamera spenta.

: puoi facilmente vedere la persona che sta parlando anche quando questa ha la telecamera spenta. Banner di notifica durante la chiamata : vedi quando un nuovo partecipante si unisce alla chiamata di gruppo.

: vedi quando un nuovo partecipante si unisce alla chiamata di gruppo. Modalità PiP su iOS: è attualmente in beta testing (sarà distribuita ufficialmente nel 2023) e semplifica il multitasking riducendo a icona la schermata della videochiamata.

Di seguito un’immagine che mostra in modo chiaro tutte le novità sopra descritte:

Gli aggiornamenti sono in fase di rilascio graduale (eccezion fatta per il PiP), quindi nel giro di qualche giorno dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti.

