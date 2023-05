WhatsApp: arriva la modifica dei messaggi entro 15 minuti dall'invio

WhatsApp ha recentemente presentato una delle funzionalità più richieste dai suoi utenti: la possibilità di modificare i messaggi inviati. Si tratta di una funzione attesissima dagli utenti, che da anni chiedono di poter correggere errori di battitura tramite un semplice tasto “Modifica”, come accade da sempre su Telegram ed altre app simili.

WhatsApp: una nuova era di messaggistica

In un recente post su Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato che gli utenti di WhatsApp ora possono modificare un messaggio inviato entro 15 minuti dalla sua pubblicazione. Per farlo, gli utenti devono semplicemente tenere premuto sul messaggio e selezionare l’opzione di modifica. I messaggi modificati presenteranno un tag “modificato” accanto al timestamp, segnalando che il contenuto è stato cambiato. Nonostante ciò, l’app non manterrà alcuna cronologia delle modifiche, rendendo impossibile per gli altri utenti visualizzare le versioni precedenti dei messaggi modificati.

“Siamo entusiasti del fatto che ora avrai un maggiore controllo sulle tue chat, ad esempio correggendo errori di ortografia o aggiungendo più contesto a un messaggio. Per questo, entro 15 minuti dall’invio del messaggio, devi toccare e tenere premuto quel messaggio per un po’ e poi selezionare l’opzione ‘Modifica’ dal menu”

ha dichiarato WhatsApp in un post sul blog.

Fino a questo punto, l’unica opzione a disposizione degli utenti era eliminare completamente il messaggio o inviare una correzione in un messaggio separato. L’anno scorso, WhatsApp ha esteso il limite di tempo per l’eliminazione dei messaggi da due giorni a 60 ore.

Questa nuova funzionalità pone WhatsApp in concorrenza diretta con altre applicazioni di messaggistica come Telegram e Signal, che da tempo offrono la possibilità di modificare i messaggi. Con iOS 16, Apple ha introdotto una funzionalità simile per iMessage, mentre Twitter l’ha implementata l’anno scorso per gli utenti a pagamento. Nonostante il limite di 15 minuti non sia così generoso come la finestra di 48 ore offerta da Telegram, rappresenta comunque un significativo passo avanti.

La nuova funzione di modifica offre agli utenti la possibilità di correggere rapidamente gli errori di battitura nei loro messaggi, eliminando la necessità di inviare ulteriori messaggi di correzione che possono confondere il destinatario e creare notifiche non necessarie.

Meta, la società madre di WhatsApp, ha dichiarato che la funzione è già in fase di lancio e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Questo aggiornamento segna un significativo passo avanti per WhatsApp, migliorando l’esperienza dell’utente e allineando l’app alle funzionalità offerte dai suoi principali concorrenti.