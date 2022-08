Webcam 1080p Plug & Play: FOLLE SCONTO DEL 75%

Durante la pandemia c’è stato il boom di videochiamate di lavoro e con amici e parenti, ma a prescindere dall’emergenza sanitaria globale, una webcam è sempre un accessorio da avere a portata di mano. Se hai bisogno di questo gadget, ti segnalo un’offerta su Amazon che ti consente di acquistare una webcam 1080p Plug & Play a poco più di 13 euro.

Considera che il prezzo di partenza della SiZHENG SZ-CAM01 è di 53,25 euro, ma oggi puoi risparmiare un bel po’ approfittando dello sconto del 75% tramite coupon. Un vero affare.

Non importa quale sia il tuo computer, questa webcam è compatibile praticamente con tutte le macchine in circolazione: iMac, MacBook, Chromebook, laptop Windows e così via. Certo, gli all-in-one e i laptop nel 99% dei casi integrano già una webcam, ma – diciamoci la verità – un malfunzionamento può essere dietro l’angolo. Purtroppo sono cose che capitano, anche quando si utilizzano computer di altissima fascia. E dunque, meglio approfittare di questi super sconti, no?

La webcam di SiZHENG è una 1080p (risoluzione Full HD) con messa a fuoco automatica. Restituisce ottime immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione e integra un microfono ad assorbimento del suono. Ciò significa che può ridurre il rumore di fondo e garantire un suono naturale e chiaro, anche quando si è un po’ più distanti dalla periferica.

Per utilizzarla, basta collegarla al PC desktop o al laptop tramite la porta USB. Non sono richiesti driver aggiuntivi da scaricare e/o installare. Un Plug & Play reale, dunque.

Davvero utile, infine, la cover a slittamento che puoi utilizzare per coprire l’obiettivo quando non stai utilizzando la webcam. La privacy deve essere sempre al primo posto, e questo accessorio è sinonimo di sicurezza.

Ricorda che per ottenere l’incredibile sconto del 75% devi spuntare la voce Coupon (evidenziata in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.