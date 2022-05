WD 5TB Elements, Hard Disk Esterno Portatile a un super prezzo

Se hai bisogno di tantissimo spazio d’archiviazione in un formato compatto per il tuo archivio multimediale e per i backup di Time Machine, ecco la soluzione che fa per te. WD 5TB Elements Portable è un Hard Disk esterno portatile che, scontato di quasi il 40%.

Acquista WD 5TB Elements Portable a 105€

Compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0, questo hard disk esterno vanta trasferimento dati veloce, e una capacità davvero elevata; il tutto con la sicurezza di un brand affidabile come WD.

Con uno spazio da 5 TB in un design leggero, puoi portare con te tutte le foto, i video, la musica e altri file ovunque tu vada. Puoi usarlo per liberare spazio sul tuo Mac e renderlo così più veloce. In base ai test, questa unità raggiunge velocità di lettura scrittura sequenziale di oltre 100 MB/secondo. Non male per un hard disk tradizionale.

Il disco è pre-formattato per Windows, ma basta inizializzarlo per Mac con Utility Disco e il gioco è fatto.

Acquista WD 5TB Elements Portable a 105€