watchOS 10: Le nuove funzionalità che rivoluzioneranno l'Apple Watch

Apple sta per rivelare ufficialmente il prossimo aggiornamento software per Apple Watch al WWDC il 5 giugno, e sembra che watchOS 10 porterà con sé un’ampia gamma di modifiche e nuove funzionalità che cambieranno il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni da diverse app e servizi.

Le nuove funzionalità di watchOS 10: un aggiornamento significativo dell’interfaccia utente

watchOS 10 si preannuncia come un aggiornamento esteso e centrato su notevoli modifiche all’interfaccia utente, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Questa attenzione al software dell’Apple Watch arriva in un anno in cui non sono previsti importanti cambiamenti hardware per il dispositivo. Mentre l’Apple Watch Series 9, prevista per l’autunno, potrebbe offrire miglioramenti delle prestazioni, non si prevedono grandi modifiche dal punto di vista hardware. Pertanto, sembra che Apple punti a entusiasmare gli utenti dell’Apple Watch con le modifiche software piuttosto che con nuovi hardware.

Tra le nuove funzionalità previste per watchOS 10, vi è un’importante enfasi sui widget. Secondo Bloomberg, watchOS 10 dedicherà un’attenzione speciale ai widget, che diventeranno una parte centrale dell’interfaccia di Apple Watch. Inoltre, si dice che watchOS 10 possa cambiare il ruolo della corona digitale dell’Apple Watch. Attualmente, la corona digitale consente di accedere alla schermata iniziale dell’orologio, ma in watchOS 10 potrebbe aprirsi invece una nuova interfaccia dedicata ai widget.

Questa idea di utilizzare i widget suona familiare perché richiama la funzione “Sguardi” del primo Apple Watch. L’obiettivo di Apple con i Glances, che è stato eliminato in watchOS 3, era di fornire agli utenti un accesso facile alle informazioni di base provenienti da diverse app e servizi. Tuttavia, questa funzionalità è stata rimossa quando Apple ha cercato di promuovere le app indipendenti, senza successo.

Ma perché Apple sta ora cercando di riportare i widget nell’Apple Watch? Ci sono due motivi probabilmente alla base di questa decisione:

Negli ultimi anni, il numero di app indipendenti per l’Apple Watch è diminuito costantemente. Aziende come Facebook e Uber, insieme ad altre, hanno abbandonato completamente il supporto per le loro app sull’Apple Watch.

Ora che i widget sono ampiamente supportati sulle schermate Home di iPhone e iPad, gli sviluppatori potranno facilmente portare i loro widget esistenti anche sull’Apple Watch. Si presume che i widget su Apple Watch saranno alimentati dal framework WidgetKit, lo stesso utilizzato per gli iPhone e gli iPad. Questo semplificherà notevolmente il processo di adattamento dei widget alle diverse piattaforme di Apple.

Oltre ai widget, Apple sta lavorando su altre funzionalità che avranno un impatto su watchOS 10. Secondo il Wall Street Journal, Apple sta sviluppando un’app di journaling per iOS 17 che probabilmente avrà un qualche tipo di integrazione con l’Apple Watch.

Un leaker su Twitter, successivamente cancellato, ha affermato che watchOS 10 includerà il supporto per le cartelle nella schermata principale.

Bloomberg ha inoltre riportato che Apple sta pianificando di ridisegnare molte delle sue app watchOS per sfruttare al meglio il display più grande dell’Apple Watch Ultra.

Durante il WWDC di quest’anno, Apple presenterà anche il suo nuovo visore per la realtà mista, dopo anni di sviluppo. Si prevede che l’auricolare offrirà una serie di funzionalità, tra cui fitness e meditazione, che si integreranno perfettamente con le funzionalità esistenti dell’Apple Watch. Infine, Apple sta lavorando su nuove funzionalità di monitoraggio dell’umore e delle emozioni, come riferito da Bloomberg. È probabile che queste funzionalità siano disponibili sull’Apple Watch, forse sotto forma di notifiche avanzate.

Al momento, non è ancora chiaro quali modelli di Apple Watch supporteranno watchOS 10. L’anno scorso, watchOS 9 ha interrotto il supporto per Apple Watch Series 3. Resta da vedere se Apple abbandonerà anche Apple Watch Series 4 quest’anno. L’annuncio ufficiale di watchOS 10 avverrà al WWDC, che avrà inizio il 5 giugno. La prima versione beta per sviluppatori sarà rilasciata lo stesso giorno, seguita da una beta pubblica a luglio e dalla versione finale a settembre.