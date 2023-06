watchOS 10: le 6 migliori funzionalità in arrivo su Apple Watch

Alla WWDC 2023 sono stati annunciati molti aggiornamenti software, e tra questi c’è watchOS 10. Ecco le funzionalità più interessanti.

Smart Stack: accesso rapido a widget personalizzati

Una delle funzionalità più interessanti introdotte da watchOS 10 è lo Smart Stack. Questo permette di accedere facilmente a una serie di widget personalizzati ruotando la corona digitale da qualsiasi quadrante dell’orologio. Ad esempio, al mattino potrai visualizzare le previsioni del tempo, durante i viaggi potrai accedere alle carte d’imbarco nell’app Wallet e durante le riunioni vedrai in primo piano l’app Calendario. Questo nuovo modo di gestire i widget offre un accesso rapido e intuitivo alle informazioni più rilevanti in base al contesto.

Nuovo linguaggio di progettazione delle app

Con watchOS 10, Apple introduce un nuovo linguaggio di design che permette agli sviluppatori di terze parti di creare app ancora più ricche e coinvolgenti. Streaks, ad esempio, sfrutta l’intero display dell’Apple Watch per mostrare i progressi e accedere alle attività, mentre l’app NBA utilizza i colori della squadra e nuovi dettagli di gioco. Waterllama, una delle migliori app per i nuovi utenti di Apple Watch, visualizza i livelli di idratazione degli ultimi sette giorni con una semplice rotazione della Digital Crown.

Questo nuovo linguaggio di progettazione apre nuove possibilità per le app di Apple Watch, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata.

Due nuovi quadranti

watchOS 10 amplia le opzioni di personalizzazione dei quadranti dell’Apple Watch conBIl quadrante Tavolozza mostra l’ora in una varietà di colori, con cambiamenti dinamici che si adattano alle diverse fasi della giornata. Il quadrante Peanuts, invece, porta i personaggi di Snoopy e Woodstock sullo schermo dell’orologio, interagendo e giocando con le lancette in tempo reale e reagendo alle condizioni meteorologiche. Questi nuovi quadranti offrono una maggiore diversità e consentono agli utenti di esprimere il proprio stile e personalità attraverso l’Apple Watch.

Miglioramenti per i ciclisti

watchOS 10 presenta anche miglioramenti specifici per i ciclisti. Quando avvii un allenamento in bicicletta sull’Apple Watch, i dati saranno visualizzati in tempo reale sia sull’orologio che sull’iPhone, offrendo un’esperienza più completa e dettagliata. Inoltre, sarà possibile collegare accessori per ciclismo abilitati Bluetooth, come misuratori di potenza, per ottenere informazioni più precise e approfondite durante l’allenamento in bicicletta.

Un’app bussola migliore

L’app Compass di watchOS 10 introduce due nuovi waypoint per facilitare la gestione delle escursioni. Il waypoint Las Cellular Connection stimerà l’ultimo punto in cui è stata rilevata la ricezione cellulare, utile per effettuare chiamate o controllare i messaggi. In caso di emergenza, il waypoint Last Emergency Call stimerà l’ultima posizione in cui il dispositivo ha avuto connessione a una rete telefonica disponibile per effettuare una chiamata di emergenza. Questi nuovi waypoint forniscono informazioni utili e importanti per gli escursionisti, garantendo una maggiore sicurezza durante le attività all’aperto.

Salute mentale

watchOS 10 introduce anche nuove funzionalità per la salute mentale. L’app Mindfulness offre modi aggiuntivi per comprendere meglio le emozioni e gli stati d’animo. Ruotando la Digital Crown verso il basso, sarà possibile sfogliare le diverse forme emotive e scegliere come ci si sente in quel momento. Inoltre, sarà possibile selezionare l’emozione che ha il maggior impatto e aggiungere una descrizione per approfondire ulteriormente i sentimenti. Questa funzionalità permette di monitorare e gestire meglio il benessere emotivo, offrendo strumenti pratici per il supporto mentale e la consapevolezza di sé.

watchOS 10 porta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti all’Apple Watch, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente, personalizzata e utile per gli utenti. Con lo Smart Stack, il nuovo linguaggio di progettazione delle app, i nuovi quadranti, le migliorie per i ciclisti, l’app bussola e il focus sulla salute mentale, l’Apple Watch si conferma un compagno ideale per il monitoraggio della salute, l’attività fisica e il benessere mentale.