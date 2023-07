Vision Pro, in arrivo i kit di sviluppatori (a condizioni rigidissime)

Lunedì Apple ha annunciato l’apertura delle applicazioni per il kit per sviluppatori Vision Pro, fornendo agli sviluppatori esterni l’opportunità di sperimentare e perfezionare le app per visionOS, il visore che sarà disponibile all’inizio del 2024. Tuttavia, per garantire la massima riservatezza su questo kit innovativo, Apple ha adottato misure straordinarie per evitare “bar-gate” e assicurarsi che nessun dettaglio venga divulgato al pubblico.

In arrivo il kit per sviluppatori Vision Pro, ma la riservatezza sarà una priorità

Il kit per sviluppatori Vision Pro è stato creato per consentire agli sviluppatori di esplorare le potenzialità di visionOS e creare app ottimizzate per questo innovativo visore. Apple, nota per la sua prudenza nell’introdurre nuove tecnologie, ha fornito kit per sviluppatori per i suoi prodotti precedenti, come l’Apple Watch, l’Apple TV e il primo Mac con Apple Silicon.

Gli sviluppatori selezionati per ricevere il kit Vision Pro sono stati richiesti di fornire informazioni dettagliate sulle loro misure. Per aiutarli, Apple ha sviluppato un’app “Measure and Fit” che utilizza la fotocamera dell’iPhone per calcolare il dimensionamento di componenti come la fascia per la testa e le guarnizioni luminose. Se necessario, gli sviluppatori potranno fornire informazioni sulla loro vista e se indossano occhiali. Le lenti graduate saranno fornite direttamente da Zeiss.

Una volta che gli sviluppatori avranno in mano il kit Vision Pro, saranno obbligati a rispettare un accordo rigoroso, che stabilisce una serie di misure per evitare la divulgazione non autorizzata delle informazioni. Apple richiede che gli sviluppatori mantengano il kit all’interno di un ambiente sicuro e privato, accessibile solo da loro e dai loro collaboratori autorizzati. Inoltre, il kit deve essere sempre sotto il loro controllo diretto e deve essere protetto da un passcode. Apple fornirà un AirTag, un tracker di articoli, per garantire la rintracciabilità in caso di smarrimento o furto del kit.

Per Apple, garantire la massima sicurezza intorno al kit per sviluppatori Vision Pro è una priorità. Gli sviluppatori devono impegnarsi a prendere tutte le precauzioni per evitare perdite o furti del kit. Inoltre, Apple chiede di informare il punto di contatto aziendale nel caso in cui il kit debba essere lasciato inutilizzato per più di 10 giorni.

Con l’introduzione del kit per sviluppatori Vision Pro, Apple prosegue nella sua ricerca di fornire tecnologie all’avanguardia e rivoluzionare il mercato. L’azienda sta puntando a creare una nuova esperienza utente con il visore visionOS e vuole essere sicura di aver esplorato tutte le potenzialità prima del lancio ufficiale. La sicurezza e la riservatezza dei dettagli del kit sono parte integrante di questa strategia.