Vision Pro: aspre critiche da parte di un ex ingegnere Apple

L’atteso visore Apple Vision Pro è finalmente arrivato, ma non tutti sono entusiasti del nuovo dispositivo di realtà virtuale dell’azienda di Cupertino. Alle critiche mosse da Mark Zuckerberg, si aggiungono i commenti di Tony Fadell, ex ingegnere hardware di Apple, noto come il “Padre dell’iPod”, che ha dichiarato che Apple ha “saltato lo squalo” con il suo nuovo prodotto.

Tony Fadell e la sua Critica all’Apple Vision Pro

Tony Fadell, che ha avuto un ruolo centrale nella creazione dell’iPod e dell’iPhone e che ha co-fondato Nest (successivamente acquisita da Google per 3,2 miliardi di dollari), ha condiviso i suoi pensieri sul nuovo visore Apple Vision Pro su Twitter.

Nonostante riconosca che l’hardware del visore sia un “Tour-de-Force tecnologico” e “molto impressionante”, Fadell critica aspramente il prezzo premium del dispositivo, le app e il marketing rivolto ai consumatori quotidiani e la limitata durata della batteria di due ore. Inoltre, Fadell ha sottolineato che Apple ha utilizzato l’etichetta “Pro” per il dispositivo, ma ha dichiarato che solo le app per iPhone e iPad sarebbero state compatibili con esso.

Apple's Vision Pro is a technological Tour de Force – very impressive HW. But with the "consumer" apps & marketing for $3500 w/ 2 hour battery life, Apple has truly "Jumped The Shark"https://t.co/4Qum45wauQhttps://t.co/Htwx4KPl3E https://t.co/NbAWlijQ8Z — Tony Fadell (@tfadell) June 6, 2023

In un tweet successivo, Fadell ha aggiunto alcuni pensieri ulteriori sull’Apple Vision Pro in risposta a un tweet che suggeriva che Apple potrebbe offrire pacchetti di batterie di maggiore capacità per affrontare la limitata durata della batteria. Fadell ha risposto che, anche se il dispositivo avesse avuto una durata della batteria di “24 ore”, “le app e il marketing sono terribili“. Ha inoltre affermato che non affronta nessuno dei punti dolenti dei prodotti concorrenti esistenti. Fadell ha concluso dicendo: “Le piattaforme non diventano prodotti utili. I prodotti utili diventano piattaforme…“.

It’s has truly nothing to do with 2hr battery life. The apps & marketing pitch is awful even if it had 24 HR battery life…. This is not a painkiller.

Platforms don’t become useful products. Useful products become platforms… https://t.co/JXRCv0XaDS — Tony Fadell (@tfadell) June 6, 2023

L’Apple Vision Pro è stato svelato al WWDC23, ma non sarà in vendita fino al 2024 a un prezzo di $3,499 e sarà venduto solo negli Stati Uniti. Ci sarà da aspettare un po’ prima che Apple programmi di iniziare a distribuire il prodotto nei mercati globali.