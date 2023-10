Vision Pro: addio alla funzione EyeSight nella versione economica

Con l’attesa crescente per il lancio del visore Vision Pro di Apple, previsto per l’inizio del prossimo anno, emergono nuove informazioni sulle strategie future dell’azienda in termini di realtà aumentata. Secondo fonti attendibili, Apple potrebbe introdurre una versione più economica delle sue cuffie di prossima generazione, con alcune modifiche significative per mantenere i costi contenuti.

Cosa cambierà nel nuovo visore Apple Vision?

Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che Apple sta valutando l’idea di lanciare un modello di cuffie Vision a un prezzo più accessibile, con una fascia di prezzo prevista tra $ 1500 e $ 2500, anche se non sappiamo ancora a quanto potrebbe corrispondere in euro. Una delle principali modifiche che potrebbe contribuire a ridurre il costo è l’eliminazione della funzionalità EyeSight.

La funzionalità EyeSight, presente nel modello Vision Pro, utilizza un display OLED esterno per proiettare un rendering dell’espressione facciale dell’utente, permettendo alle persone nella stessa stanza di percepire le reazioni e le emozioni di chi indossa le cuffie. Questa funzione, sebbene innovativa, non offre benefici diretti a chi indossa il dispositivo, ma serve principalmente a migliorare l’interazione con gli altri presenti nella stanza.

Il meccanismo di EyeSight si basa su un pannello OLED curvo esterno che proietta una rappresentazione tridimensionale del viso e degli occhi dell’utente. Questo display è incorniciato in vetro lenticolare, creando un’illusione di profondità e tracciando costantemente la posizione dell’utente rispetto alle altre persone presenti.

Tuttavia, la complessità e l’avanzamento di questa tecnologia hanno un costo. Rinunciando a EyeSight, Apple potrebbe offrire un modello di cuffie Vision a un prezzo significativamente ridotto, rendendo il dispositivo più accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, Gurman ha sottolineato che Apple potrebbe adottare ulteriori misure di risparmio sui costi, come la riduzione del numero di fotocamere e sensori nel modello più economico rispetto al Vision Pro.

Oltre alla versione economica, Apple sta lavorando anche a un modello Vision Pro di fascia alta di seconda generazione. Le priorità per questo dispositivo includono la riduzione del peso, migliorando il comfort durante l’uso, e l’aggiornamento delle specifiche del chip. Mentre Apple continua a innovare nel campo della realtà aumentata, la decisione di offrire un modello più economico delle cuffie Vision potrebbe rappresentare una mossa strategica per espandere la sua base di clienti e rendere la tecnologia AR più accessibile a tutti.