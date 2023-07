VIAGGIA in sicurezza con la Dash Cam per auto Full HD: oggi a prezzo PICCOLISSIMO

Pronto a partire per le vacanze? Per assicurarti un viaggio sicuro e registrare ogni momento durante i tuoi spostamenti in auto, acquista subito la Dash Cam Full HD iZEEKER! Oggi è in promozione su Amazon a soli 29,99€, grazie a uno sconto del 17% e con un ulteriore coupon del 30% di sconto.

Questa è l’occasione perfetta per proteggerti da situazioni impreviste sulla strada e per avere sempre una testimonianza di ciò che accade intorno a te. Guida in sicurezza, sapendo di avere un occhio sempre vigile sulla strada!

Dash Cam Full HD iZEEKER: tutte le funzionalità

La Dash Cam Full HD iZEEKER è lo strumento perfetto per proteggere te stesso e la tua famiglia durante i viaggi in auto, senza spendere una fortuna.

Le maggiori caratteristiche tecniche e funzionalità sono le seguenti:

Qualità Video Full HD: La Dash Cam iZEEKER registra video in alta definizione Full HD 1080p, catturando tutti i dettagli durante il tuo viaggio, sia di giorno che di notte, grazie alla funzione di visione notturna.

La Dash Cam iZEEKER registra video in alta definizione Full HD 1080p, catturando tutti i dettagli durante il tuo viaggio, sia di giorno che di notte, grazie alla funzione di visione notturna. Grandangolo a 170°: La dash cam offre un’ampia angolazione visiva di 170°, che ti permette di avere una visione completa della strada e dei dintorni.

La dash cam offre un’ampia angolazione visiva di 170°, che ti permette di avere una visione completa della strada e dei dintorni. Schermo LCD da 3 pollici: La dash cam è dotata di uno schermo LCD da 3 pollici, che ti consente di visualizzare facilmente i video registrati e le impostazioni della dash cam.

La dash cam è dotata di uno schermo LCD da 3 pollici, che ti consente di visualizzare facilmente i video registrati e le impostazioni della dash cam. Rilevamento di Movimento: La dash cam iZEEKER è dotata di una funzione di rilevamento del movimento, che avvia automaticamente la registrazione quando viene rilevato un movimento o un impatto durante il parcheggio.

La dash cam iZEEKER è dotata di una funzione di rilevamento del movimento, che avvia automaticamente la registrazione quando viene rilevato un movimento o un impatto durante il parcheggio. Loop Recording: La funzione di registrazione in loop sovrascrive automaticamente i vecchi file video quando la scheda di memoria è piena, garantendo che la dash cam continui a registrare senza interruzioni.

La funzione di registrazione in loop sovrascrive automaticamente i vecchi file video quando la scheda di memoria è piena, garantendo che la dash cam continui a registrare senza interruzioni. Facile Installazione: La dash cam iZEEKER si installa facilmente sul parabrezza dell’auto utilizzando il supporto incluso, ed è dotata di un cavo di alimentazione per collegarla alla presa accendisigari dell’auto.

La Dash Cam Full HD iZEEKER è un investimento indispensabile per la tua sicurezza stradale e per proteggerti da situazioni impreviste durante i tuoi viaggi in auto. Con uno sconto del 47% e un coupon del 30%, puoi acquistare questa dash cam su Amazon a soli 29,99€. Acquista subito la telecamera super innovativa e viaggia in tranquillità!

