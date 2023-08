VIAGGIA in sicurezza con il Navigatore satellitare per auto a quasi META' PREZZO

Stai per partire in vacanza e devi affrontare un lungo viaggio in auto? Allora non perdere l’opportunità di acquistare il Navigatore Satellitare per Auto TomTom GO 620 su Amazon a un prezzo scontato di soli 139,95€, con uno sconto incredibile del 45%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 110 euro sul prezzo di listino, oltre che pagare in comode e piccole rate mensili. Questo affare è troppo conveniente, coglilo al volo prima della partenza!

Navigatore Satellitare per Auto TomTom GO 620: tutte le funzionalità

Il TomTom GO 620 è un compagno di viaggio indispensabile che ti offre una serie di funzionalità avanzate per rendere i tuoi spostamenti su strada ancora più piacevoli ed efficienti. Dotato di un ampio schermo capacitivo da 6 pollici, potrai visualizzare chiaramente le indicazioni stradali e le mappe del mondo con un’ottima nitidezza.

Con la funzione di chiamata in vivavoce, potrai effettuare telefonate in tutta sicurezza, mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada. Inoltre, grazie alla compatibilità con Siri e Google Now, potrai controllare il navigatore utilizzando il tuo assistente vocale preferito.

Le principali specifiche tecniche del TomTom GO 620:

Aggiornamenti da Wi-Fi: Mantieni il tuo navigatore sempre aggiornato con le ultime mappe e software, senza bisogno di collegarlo a un computer.

Messaggi dello Smartphone: Ricevi e ascolta i messaggi del tuo smartphone tramite il navigatore, in modo da rimanere connesso senza distrazioni.

Mappe del Mondo: Esplora strade e luoghi in tutto il mondo grazie alle mappe preinstallate, con aggiornamenti gratuiti a vita.

Schermo Capacitivo: Interagisci facilmente con il navigatore tramite tocchi e gesti intuitivi, per un’esperienza di utilizzo fluida.

Ricerca Vocale: Trova destinazioni e punti di interesse semplicemente pronunciando il nome, senza dover digitare nulla.

Non lasciare che i tuoi viaggi in auto diventino stressanti e complicati. Acquista subito il Navigatore Satellitare per Auto TomTom GO 620 su Amazon a un prezzo incredibilmente ridotto del 45% quindi a soli 139 euro! Affronta le strade con sicurezza, grazie alle sue caratteristiche avanzate e alle mappe sempre aggiornate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.