128GB di storage con la PenDrive Kingston ad un PREZZO CLAMOROSO

La PenDrive Kingston offre una soluzione affidabile e conveniente per archiviare e trasportare i tuoi dati digitali. Con una capacità di memoria di 128 GB, puoi conservare una vasta gamma di file, dai documenti ai video e alle foto, in un unico dispositivo portatile. Dotata di un’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questa PenDrive assicura velocità di trasferimento dei dati veloci e efficienti, consentendoti di spostare grandi quantità di dati in pochissimo tempo.

Una delle caratteristiche distintive di questa PenDrive è la sua resistenza agli urti, grazie alla sua caratteristica speciale antiurto. Questo garantisce che i tuoi dati siano al sicuro anche in situazioni di movimento o caduta accidentale.

Il design intelligente include un’ampia asola che consente di agganciare facilmente il drive a un portachiavi, offrendo praticità e comodità nel trasporto. Il connettore USB, protetto da un solido cappuccio, garantisce la sicurezza dei dati e la durabilità del dispositivo.

Disponibile in molteplici colorazioni, in base alla capacità di memoria, questa PenDrive offre anche una scelta estetica per soddisfare i tuoi gusti personali. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, questa PenDrive si adatta facilmente al tuo ambiente informatico, consentendoti di accedere ai tuoi dati ovunque tu vada.

