Friggitrice ad aria Xiaomi: perfetta per piatti succulenti e healthy IN OFFERTA

Xiaomi è un’azienda che riesce ad offrire ottimi prodotti in diversi settori dell’elettronica di consumo e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto del 19% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta al prezzo completo di 67,99€.

Sconto maxi attivo sulla friggitrice ad aria Xiaomi

La friggitrice ad aria Xiaomi offre un modo rivoluzionario per cucinare deliziosi piatti a basso contenuto di grassi e senza fumo. Grazie alla circolazione dell’aria calda a 360°, l’olio viene ridotto al minimo, garantendo alimenti meno unti e con meno grassi. La corrente di calore ad alta velocità assicura un riscaldamento uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo l’interno morbido.

Con un intervallo di temperatura che va dai 40°C ai 200°C. Le basse temperature sono ideali per la preparazione per lo scongelamento, mentre le temperature più alte sono perfette per grigliate, patatine fritte, torte e molto altro. Grazie alla potenza di riscaldamento di 1400 W, la temperatura aumenta rapidamente, riducendo i tempi di cottura e garantendo una distribuzione uniforme del calore.

I componenti della friggitrice sono lavabili in lavastoviglie. Con oltre 100 ricette intelligenti e il supporto per il controllo vocale tramite Google Assistant, la friggitrice ad aria Xiaomi rende la cucina ancora più semplice e intuitiva.

Inoltre, con la possibilità di programmazione fino a 24 ore, puoi goderti deliziosi piatti caldi anche quando sei fuori casa. Grazie alla funzione di estrazione del cestello, è possibile controllare lo stato di cottura del cibo in modo rapido e pratico.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto molto allettante e interessante del 19% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta alla cifra finale di 67,99€. Approfittane adesso!

