Very Mobile, l'offerta è da paura: "Costa solo 0,99 euro al mese"

Very Mobile, per l’ennesima volta, sa esattamente come fare a stupire tutti quanti: l’ultima offerta è incredibile.

Nel panorama delle telecomunicazioni mobili, caratterizzato da una competizione sempre più serrata tra operatori tradizionali e virtuali, emergono strategie commerciali che puntano a rafforzare la fidelizzazione della clientela attraverso servizi aggiuntivi e offerte mirate. In questo contesto si inserisce la recente decisione di Very Mobile, che ha scelto di prorogare la promozione legata all’opzione Very Plus, mantenendo il prezzo scontato di 0,99 euro al mese per un periodo più lungo rispetto alle precedenti scadenze.

Una proroga che conferma la strategia commerciale di Very Mobile

La promozione, inizialmente prevista fino al 27 aprile 2026, è stata estesa fino al 15 giugno 2026, segno evidente di una strategia orientata a consolidare la base utenti. L’operatore, nato come servizio prepagato ricaricabile sotto il controllo di Wind Tre e parte del gruppo CK Hutchison, continua a rafforzare la propria presenza nel segmento delle offerte accessibili, puntando su un equilibrio tra prezzo competitivo e servizi evoluti.

Il nodo centrale dell’offerta è rappresentato dall’accesso al 5G Full Speed, una caratteristica che, nel mercato attuale, segna una differenza sostanziale tra le diverse proposte. Nelle offerte base più economiche, infatti, la velocità è limitata a 30 Mbps, mentre con l’opzione aggiuntiva viene sbloccato il pieno potenziale della rete, con velocità che possono raggiungere i 2 Gbps in download e i 200 Mbps in upload.

Ridurre Very Plus a una semplice opzione tecnica sarebbe limitante. Il servizio si configura come un pacchetto articolato che integra connettività avanzata e vantaggi collaterali. Oltre allo sblocco della velocità 5G, gli utenti ricevono Giga aggiuntivi mensili, un elemento che incide direttamente sull’esperienza d’uso quotidiana, soprattutto in un contesto in cui il consumo di dati continua a crescere.

A questo si aggiunge una componente legata ai servizi accessori, con promozioni che spaziano dal tempo libero alla ristorazione. Le iniziative includono formule come il cinema due per uno o sconti nei ristoranti convenzionati, affiancate da offerte temporanee che variano su base mensile. Questo approccio riflette una tendenza sempre più diffusa tra gli operatori: trasformare l’offerta mobile in un ecosistema di servizi, capace di estendersi oltre la semplice connettività.

Il ruolo della rete e la copertura sul territorio italiano

La qualità del servizio resta inevitabilmente legata all’infrastruttura di rete. In questo senso, Wind Tre garantisce una copertura ampia sul territorio italiano, con una diffusione del 5G che raggiunge circa il 97% della popolazione in tecnologia FDD DSS e l’81% in modalità TDD.

Questi numeri evidenziano un’espansione significativa della rete di nuova generazione, rendendo sempre più accessibile il 5G anche nelle offerte a basso costo. Tuttavia, la piena fruizione del servizio resta subordinata alla disponibilità di dispositivi compatibili e alla presenza in aree effettivamente coperte.

L’accesso a Very Plus è stato progettato per essere immediato sia per i nuovi clienti sia per chi è già attivo sulla rete dell’operatore. L’attivazione può avvenire tramite applicazione dedicata, canali online o punti vendita fisici, mentre la gestione dell’opzione è integrata all’interno dell’area personale dell’utente.

Dal punto di vista economico, il meccanismo è lineare: il primo mese è gratuito, mentre dal secondo mese il costo promozionale di 0,99 euro si rinnova automaticamente. In presenza di ricarica automatica, il sistema prevede addebiti distinti per l’offerta principale e per l’opzione aggiuntiva, mantenendo una struttura trasparente nei costi.

Un mercato in trasformazione: a cosa punta Very Mobile

La scelta di prorogare una promozione di questo tipo non è casuale. Riflette un cambiamento più ampio nel mercato delle telecomunicazioni, dove la differenziazione passa sempre più attraverso servizi accessori e condizioni economiche flessibili.

Very Mobile si muove in questa direzione, cercando di mantenere un posizionamento distintivo rispetto ai concorrenti. Il prezzo contenuto dell’opzione Very Plus, unito a un pacchetto di servizi che va oltre la semplice navigazione, rappresenta un tentativo di ridefinire il valore percepito dall’utente.

Resta da capire quanto questa strategia sarà sostenibile nel lungo periodo e quale sarà la risposta del mercato. Ma nel breve termine, la proroga della promozione conferma una linea chiara: rendere il 5G ad alta velocità sempre più accessibile, trasformandolo da servizio premium a standard diffuso.