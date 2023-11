Venerdì inizia il Black Friday: Amazon anticipa le offerte

Amazon ha annunciato l’inizio della sua attesissima Settimana del Black Friday, un evento che promette di rivoluzionare il modo di fare acquisti online. Dal 17 al 27 novembre, i clienti potranno approfittare di sconti fino al 40% su un’ampia gamma di prodotti disponibili su amazon.it/blackfriday. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano anticipare gli acquisti natalizi, garantendosi prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

La Settimana del Black Friday di Amazon non è solo una serie di offerte: è un vero e proprio evento che coinvolge diverse categorie di prodotti. Gli amanti dell’elettronica, i giocattoli per bambini, gli articoli per la casa, le ultime tendenze della moda, i prodotti di bellezza e i dispositivi Amazon saranno tutti disponibili a prezzi scontati. Nuove offerte verranno lanciate quotidianamente in orari selezionati, permettendo ai clienti di scoprire ogni giorno nuove opportunità di risparmio.

Amazon Black Friday Fun House: un evento esclusivo

Dal 21 al 26 novembre, Amazon aprirà le porte della Black Friday Fun House in via De Cristoforis 1 a Milano. Questo spazio pop-up offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le offerte del Black Friday in un’atmosfera funky e retrò, tipica degli anni ’80 e ’90. Ogni ambiente della Fun House sarà un’esperienza unica, con idee regalo originali e QR code per accedere direttamente alle offerte su Amazon.it. L’ingresso sarà gratuito, con orari di apertura specifici per ogni giorno.

Durante la Settimana del Black Friday, Amazon darà spazio anche alle piccole e medie imprese italiane, offrendo una vetrina speciale per i loro prodotti. Nella sezione Made in Italy, i clienti potranno trovare articoli unici realizzati da imprese e artigiani locali, ideali per regali di Natale. Inoltre, sarà disponibile una vetrina natalizia dedicata a queste imprese, con oltre 21.000 idee regalo suddivise per fasce di prezzo.

Tra le offerte più attese ci sono sconti su prodotti di marchi famosi come LG, Samsung, Braun, Lego, Cybex, Whirlpool, Gillette, Candy, e Haier. Inoltre, prodotti come la Friggitrice ad aria e forno Deluxe di Princess, la Fragranza per uomo Boss Bottled di Hugo Boss, e il Smartwatch con GPS integrato di Fitbit saranno tra i più ricercati.

I clienti Prime potranno beneficiare di consegne gratuite in giornata o in un giorno su milioni di prodotti, scegliendo l’opzione di consegna più adatta alle loro esigenze durante le festività natalizie. Inoltre, è possibile far spedire gli ordini presso un Amazon Locker o Counter per una consegna ancora più conveniente e sicura.

La Settimana del Black Friday di Amazon si preannuncia come un evento imperdibile per tutti coloro che cercano qualità, convenienza e un’ampia scelta di prodotti. Con offerte aggiornate quotidianamente e un’esperienza di shopping unica, Amazon si conferma come un punto di riferimento per gli acquisti online.