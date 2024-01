Vendite di iPhone in calo, ma i consumatori investono sullo spazio

Nonostante le recenti preoccupazioni degli analisti riguardo al calo dei volumi di vendita degli iPhone, Apple sta assistendo a un trend positivo: un numero crescente di consumatori sta optando per modelli di iPhone con maggiore spazio di archiviazione. Questa tendenza sta contribuendo a mantenere alto il prezzo medio di vendita degli iPhone, offrendo un lato positivo in un periodo altrimenti difficile per le vendite di smartphone.

Vendite di iPhone in calo, i consumatori investono sullo spazio di archiviazione

Nel trimestre di settembre 2023, circa il 44% degli acquirenti di iPhone ha scelto di aggiornare dal modello di archiviazione di base. Questo dato si allinea alle tendenze storiche e segna una ripresa dal calo registrato nel 2023. La preferenza per i modelli con maggiore capacità di archiviazione è sorprendente, considerando la popolarità passata dei modelli di base, che offrivano capacità di stoccaggio inferiori a prezzi più bassi, secondo un recente rapporto di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Il cambiamento nelle preferenze di archiviazione riflette un’evoluzione nel comportamento dei consumatori. In passato, la necessità di più spazio di archiviazione era spinta dalle dimensioni crescenti dei sistemi operativi, delle librerie di app e delle raccolte multimediali. Tuttavia, l’ascesa dello spazio di archiviazione iCloud e dei servizi di streaming come Apple Music aveva temporaneamente ridotto la domanda di maggiore spazio di archiviazione integrato. Ora, gli utenti sembrano sempre più interessati a rendere i propri dispositivi “a prova di futuro”, considerando contratti di acquisto più lunghi e periodi di utilizzo prolungati.

L’iPhone di Apple è da tempo un punto focale per gli analisti di mercato. Un rapporto dell’8 gennaio ha indicato che il sentiment del mercato nei confronti dell’iPhone 15 è leggermente meno favorevole rispetto ai suoi predecessori, gli iPhone 14 e iPhone 13. Nel 2023, è stata osservata una riduzione del 2% su base annua nelle entrate degli iPhone, portando gli analisti a prevedere che le deboli vendite di iPhone durante le vacanze influenzeranno il primo trimestre fiscale di Apple nel 2024.

Nonostante queste sfide, il nuovo rapporto del CIRP mostra che Apple è in grado di riprendersi. L’aumento della domanda di modelli di iPhone con maggiore capacità di archiviazione è un segnale positivo per l’azienda, indicando che, nonostante il calo delle vendite complessive, c’è ancora una forte domanda di dispositivi più avanzati e capaci. Questa tendenza potrebbe aiutare Apple a mantenere una posizione forte nel mercato degli smartphone, nonostante le sfide economiche e competitive.

In un periodo di incertezza per il mercato degli smartphone, la tendenza degli utenti a scegliere iPhone con maggiore spazio di archiviazione rappresenta una nota positiva per Apple. Questo comportamento dei consumatori non solo sostiene il prezzo medio di vendita degli iPhone ma dimostra anche la capacità di Apple di adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione.