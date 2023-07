USB-C su iPhone 15: la svolta che aspettavamo

Apple sta per apportare un cambiamento significativo alla porta di ricarica con l’arrivo della linea iPhone 15. Questa sarà la prima volta che Apple abbandonerà la familiare porta Lightning, che è stata utilizzata sin dall’introduzione dell’iPhone 5. Sebbene ciò possa sembrare un grande cambiamento per molti utenti di iPhone, in realtà le modalità di ricarica rimarranno pressoché invariate.

Apple e i suoi caricabatterie: dal connettore a 30 pin a Lightning

Se ripensiamo al passato, è difficile credere che Apple abbia utilizzato la stessa porta di ricarica con connettore a 30 pin per soli cinque modelli di iPhone. L’iPhone originale, lanciato 16 anni fa, utilizzava lo stesso connettore a 30 pin che si trovava anche sulla linea iPod.

All’epoca, il connettore a 30 pin era una scelta accettabile per la ricarica dell’iPhone. La spina si collegava solo in una specifica posizione e non era più bloccata dai denti su entrambi i lati.

Apple ha continuato a utilizzare questa porta di ricarica su iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 e iPhone 4S. Tuttavia, quando l’iPhone 5 è passato alla porta Lightning attuale nel 2012, la reazione del pubblico non è stata esattamente positiva.

Da USB-A a USB-C

Sebbene l’iPhone non abbia cambiato la sua porta di ricarica per oltre un decennio, i clienti hanno comunque notato alcune differenze.

Apple ha iniziato a fornire un cavo USB-C a Lightning nella confezione dell’iPhone 11 Pro per consentire una ricarica più rapida. Dall’iPhone 5 all’iPhone XS (escludendo l’iPhone 11 Pro), veniva fornito un cavo USB-A a Lightning. Inoltre, Apple ha incluso il caricabatterie nella confezione.

Successivamente, Apple ha smesso di includere l’adattatore di alimentazione nella confezione per sostenere l’ambiente e ha sostituito il cavo USB-A a Lightning con il cavo USB-C a Lightning per l’iPhone 12. Molti clienti di iPhone stanno ancora scoprendo i vantaggi di una ricarica più veloce con il cavo USB-C a Lightning e un adattatore di alimentazione da 20 W. Nonostante l’adozione iniziale nel 2015, USB-C rimane ancora “la nuova spina” per Apple.

Da Lightning a USB-C

Oggi, Apple consente la ricarica tramite USB-C su molti dispositivi, tra cui MacBook, iPad, telecomandi Apple TV e cuffie Beats. L’unica eccezione è l’iPhone.

Tuttavia, questa situazione cambierà con l’arrivo della linea iPhone 15. Apple, piaccia o meno, passerà da Lightning a USB-C. Questo cambio è stato atteso da molto tempo da molti utenti. Nonostante la scelta di Apple di mantenere Lightning per così tanto tempo, l’ecosistema basato su questa porta è ancora molto presente. Dovendo acquistare un nuovo caricabatterie, questo cambiamento potrebbe rappresentare un’incognita e una spesa aggiuntiva per molti utenti di iPhone.

C’è qualcosa di diverso in questa transizione di ricarica. Per alcuni utenti di iPhone, quale porta di ricarica utilizza Apple non fa differenza. Apple potrebbe sostituire Lightning con VGA e non influirebbe sulla ricarica. Questo perché Apple ha introdotto la ricarica wireless sei anni fa. iPhone X e iPhone 8 sono stati i primi ad adottare lo standard di ricarica Qi, mentre l’iPhone 12 ha introdotto MagSafe, migliorando significativamente l’esperienza di ricarica. Per molti utenti, la porta di ricarica dell’iPhone è solo un servizio e un accumulatore di polvere.

È probabile che ci sia un’enorme sovrapposizione tra gli utenti che utilizzano la ricarica wireless e coloro che sono ansiosi di passare agli iPhone con porta USB-C. Tuttavia, per alcuni clienti di iPhone, il passaggio da Lightning a USB-C con la linea iPhone 15 non farà alcuna differenza. Potranno continuare a utilizzare lo stesso caricabatterie MagSafe che hanno utilizzato con l’iPhone 12. Questo non era possibile con l’ultimo grande cambiamento della porta dell’iPhone.