Usare iPhone come webcam: ecco l'accessorio per Continuity

Grazie all’ultima versione di Continuity integrata in iOS e macOS, è possibile utilizzare iPhone come webcam wireless principale o aggiuntiva per registrare i video o effettuare video conferenze. In questo caso tuttavia avrai bisogno anche di un accessorio a scomparsa che sostenga il telefono. Come il Supporto Magnetico di imluckies che costa solo 16€ e spiccioli con un Coupon.

Cos’è Continuity

Con Continuity per la fotocamera, puoi utilizzare il tuo iPhone come webcam per videochiamate, dirette streaming e molto altro. Il setup è facile e senza cavi: basta avvicinare l’iPhone e selezionarlo come webcam in FaceTime, Zoom e altre app sul Mac. Continuity introduce anche nuove funzioni come “Panoramica scrivania”, che ti permette di mostrare una visuale dall’alto della tua scrivania, “Luce set fotografico” per illuminare il tuo volto in modo efficace e “Inquadratura automatica” per mantenere sempre il tuo volto al centro dell’immagine.

Con Continuity per le foto, puoi facilmente trasferire immagini dal tuo iPhone al Mac. Ad esempio, puoi scattare una foto o scansionare un documento con il tuo iPhone e visualizzarlo subito sul Mac, come un documento Pages o un PDF nel Finder. Questa funzione è disponibile in Finder, Mail, Messaggi, Note, Pages, Keynote e Numbers, rendendo l’integrazione tra iPhone e Mac ancora più fluida.

Usare iPhone come Webcam

Il Supporto Magnetico Imluckies è un accessorio fondamentale per gli utenti che vogliono sfruttare al massimo Continuity su macOS e iOS.

Il Supporto Magnetico Imluckies è progettato per essere compatibile con tutti i modelli di iPhone, tra cui iPhone 14, 13, 12 Pro Max, Plus e mini, insieme a qualsiasi altro telefono o custodia con un anello metallico. Il supporto è dotato di un’alta qualità adesivo 3M e una struttura ultrasottile in lega di alluminio, che lo rende facile da trasportare ovunque.

Con il Supporto Magnetico Imluckies, gli utenti possono godere di un doppio schermo durante le video conferenze. Il supporto è progettato per fissarsi saldamente al monitor o al laptop, permettendo agli utenti di utilizzare il telefono accanto al computer durante le riunioni virtuali. Inoltre, il supporto può essere regolato a 180 gradi per soddisfare le esigenze degli utenti e rendere l’utilizzo ancora più facile.

Insomma, il Supporto Magnetico Imluckies è un accessorio indispensabile per gli utenti che vogliono sfruttare al massimo Continuity su macOS e iOS. Consente di utilizzare il telefono come fotocamera principale o aggiuntiva durante le video conferenze, offrendo un’esperienza più completa e flessibile. E costa davvero pochissimo: con un Coupon lo paghi solo 16,50€.

