tvOS 17 e HomePod Software 17 ufficialmente rilasciati

A breve distanza dal lancio di iOS 17 e watchOS 10, Apple stupisce nuovamente il pubblico presentando tvOS 17 e HomePod Software 17, dedicati rispettivamente agli utenti di Apple TV e HomePod. Ecco un’analisi dettagliata di questi entusiasmanti aggiornamenti.

Arrivano ufficialmente tvOS 17 e HomePod Software 17

In primis, tvOS 17 arriva con un Centro di controllo completamente riprogettato, rendendo l’interfaccia di Apple TV ancora più intuitiva e accessibile. Una delle novità più significative è la capacità di localizzare la Siri Remote attraverso l’iPhone e, per la prima volta, la funzionalità di FaceTime su Apple TV. Ma c’è di più: gli utenti possono ora usufruire di una VPN nativa configurabile attraverso app di terze parti. Questa funzionalità, tuttavia, necessita di app specifiche compatibili per funzionare correttamente.

Parallelamente, HomePod Software 17 porta con sé alcune miglioramenti notevoli. Gli utenti dell’altoparlante intelligente di Apple avranno la possibilità di chiedere a Siri di riprodurre contenuti multimediali direttamente dalle app per iPhone. Siri stessa ha subito delle evoluzioni: sono state introdotte nuove voci in lingua tedesca e, dettaglio che molti apprezzeranno, ora è possibile interagire con l’assistente vocale semplicemente pronunciando il suo nome, senza il bisogno del tradizionale comando “Ehi Siri”.

Per chi fosse interessato all’aggiornamento, ecco una breve guida su come procedere:

tvOS 17:

Avvia l’app Impostazioni sulla tua Apple TV. Accedi al menu Sistema. Seleziona Aggiornamenti software.

HomePod Software 17: Prima di tutto, assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato a iOS 17 o iPadOS 17. Una volta fatto:

Apri l’app Casa sul tuo dispositivo. Tocca il pulsante “…” in alto a destra. Vai su Impostazioni casa. Infine, seleziona l’opzione Aggiornamento software.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo in avanti nella strategia di Apple di offrire un’esperienza integrata e seamless tra i vari dispositivi del suo ecosistema. Se hai già avuto la possibilità di sperimentare tvOS 17 o HomePod Software 17, condividi le tue impressioni e i cambiamenti che hai notato.