Grazie al doppio sconto + codice promo CASA23 la TV QLED Samsung QE50Q80BATXZT 50″ Ultra HD 4K con Tizen costa solo 554€ su eBay invece di 1.198€.

Direct Full Array grazie alla matrice LED in-screen, Dolby Atmos integrato, Processore Quantum 4K per immagini vivide e un upscaling di qualità, e Smart Hub per controllare e gestire tutti i tuoi contenuti nel massimo della comodità. E poi Quantum Matrix Technology per dettagli nitidi con un’eccezionale messa a fuoco, Motion Xcelerator, e FreeSync Premium Pro rendono questa TV perfetta anche per i gamer. Garantisce infatti fluidità di gioco mai provata prima e con Super Ultrawide Game view, ti permette di immergerti completamente nel gioco.

Da una scena a notte fonda in un film fino a un documentario sulla vita notturna in natura, è sempre un peccato vedere sfumare la magia di quei momenti perché tutto si vede scubettato o sfocato. Con lo schermo a LED di questa Smart TV, invece, le scene notturne saranno molto più chiare e nitide. Raggiungerei una luminosità dello schermo tale da farti apprezzare le sfumature più scure del cielo con i dettagli più brillanti e i bianchi più intensi della luna, tutto grazie ad una sofisticata tecnologia di retroilluminazione.

La TV Samsung QE50Q80BATXZT offre un audio immersivo e coinvolgente, grazie all’utilizzo di Dolby Atmos. I nuovi altoparlanti a canali superiori di Samsung ti permettono di vivere un’esperienza audio 3D incredibilmente realistica. Immagina di sentire ogni goccia di pioggia mentre ti inseguono i nemici o di sentire gli elicotteri che volano sopra la tua testa. Con l’Object Tracking Sound (OTS) l’audio segue l’azione sullo schermo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Inoltre, la TV è dotata del processore Quantum 4K che ti permette di godere di un’esperienza visiva e audio perfetta. Ad esempio, durante una scena rumorosa, il volume si abbassa automaticamente, mentre in una scena più tranquilla, si alza. La luminosità dello schermo si adatta in modo simile, per offrirti un’esperienza di visione confortevole e immersiva.

La Samsung QE50Q80BATXZT è anche molto smart e potente, con il nuovo Smart Hub Samsung, i suggerimenti e le selezioni sono sempre a portata di mano. Non dovrai più perdere tempo a cercare film, spettacoli e altri contenuti in streaming, potrai goderti il più possibile, senza distrazioni. E con SmartThings TV, non dovrai più neppure muovere un dito: basta un comando vocale per monitorare e gestire i tuoi dispositivi smart di casa, il tutto con la comodità del telecomando.

In conclusione, la Samsung QE50Q80BATXZT è una TV di alta qualità che offre un’esperienza audio e video immersiva e coinvolgente. Grazie all’utilizzo di Dolby Atmos e altoparlanti a canali superiori, l’audio 3D è realistico e coinvolgente, mentre il processore Quantum 4K si adatta all’azione sullo schermo, regolando automaticamente il volume e la luminosità. Inoltre, il nuovo Smart Hub Samsung rende la ricerca e la visualizzazione dei contenuti molto più semplice e veloce. Per queste ragioni, secondo me, la Samsung QE50Q80BATXZT è un’ottima scelta per chi desidera un’esperienza di visione e ascolto di livello superiore a casa propria. Acquistala ora su eBay a metà prezzo ma ricorda di inserire il codice CASA23 in fase di check-out.

