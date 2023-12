TV 32" Full HD al MINIMO STORICO: il prezzo crolla a 169€

Sei alla ricerca di un’esperienza televisiva di alta qualità senza svuotare il portafoglio? La Smart TV TCL 32″ Full HD, ora in offerta su Amazon a soli 169,00€ con un incredibile sconto del 15%, rappresenta un’opportunità da non perdere. Questo prezzo è il minimo storico per questo prodotto, rendendolo un affare eccezionale per chi desidera aggiornare il proprio impianto di intrattenimento domestico.

TV 32″ Full HD a soli 169€ con il 15% di sconto: minimo storico su Amazon

Questa TV non è solo un dispositivo per guardare i tuoi programmi preferiti, è un vero e proprio centro di intrattenimento. Con una risoluzione Full HD, offre immagini due volte più nitide rispetto ai normali TV HD. Ogni dettaglio sullo schermo è cristallino, trasformando la visione di film, serie TV e eventi sportivi in un’esperienza visiva coinvolgente.

Ma non è tutto. La Smart TV TCL integra la Fire TV, offrendoti accesso illimitato a migliaia di app e canali. Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri sono a portata di mano (potrebbero essere applicati costi di abbonamento). Immagina di avere un mondo di intrattenimento a disposizione, tutto in un unico dispositivo.

L’esperienza audio è altrettanto impressionante. Con l’audio Dolby, questa TV offre un suono surround puro e profondo. DTS Virtual: X e DTS-HD arricchiscono ulteriormente l’esperienza, riproducendo un audio avvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione. Che tu stia guardando un film d’azione o ascoltando la tua musica preferita, l’esperienza sonora sarà di altissimo livello.

E per una maggiore comodità, la TV è dotata di controllo vocale tramite Alexa. Cambiare canale, regolare il volume, aprire app e molto altro è semplicissimo. Puoi anche controllare i dispositivi della tua smart home con la tua voce. Inoltre, grazie a Miracast e AirPlay 2, puoi trasmettere contenuti dai tuoi dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul tuo TV.

Non lasciarti sfuggire questa offerta. La Smart TV TCL 32″ Full HD a soli 169,00€ è un’occasione da cogliere al volo. Aggiorna il tuo salotto con una TV che offre qualità, intrattenimento e tecnologia all’avanguardia. Acquista ora e trasforma la tua esperienza televisiva!