Tutta la Domotica Iotty in Offerta a Tempo

Iotty è un produttore tutto italiano di elevatissima qualità che produce prese, interruttori e accessori smart per controllare la domotica di casa con poco sforzo e senza grosse conoscenze tecniche. Grazie al WiFi integrato in ogni gingillo, puoi monitorare, comandare e programmare i tuoi dispositivi, ovunque tu sia. E solo, tutti i prodotti Iotty sono scontatissimi.

I prodotto Iotty permettono di creare automazioni basate su posizione, orario, alba e tramonto, wifi e molto altro ancora, per far sì che la vostra casa si adatti perfettamente alla tua quotidianità. Puoi programmare la retroilluminazione dei dispositivi iotty o modificarne la luminosità, creare scenari per inviare contemporaneamente più comandi a più dispositivi con un solo tocco, e monitorare i consumi.

Non c’è bisogno di alcun HUB o centralina, basta il WiFi di casa, e i cavi Fase e Neutro, tutto qui. Puoi gestire luci, porta garage, bascula, cancelli, tapparelle, luci e molto altro. Ecco qualche esempio.

Prodotti Iotty in Offerta

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT a 59,90€ invece di 79€. Colore Bianco

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT a 59,90€ invece di 79€. Colore Nero.

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT a 59,90€ invece di 79€. Colore Azzurro.