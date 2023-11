Trova i tuoi oggetti OVUNQUE con la Tastiera bluetooth Tile (oggi 2 AL PREZZO DI 1)

Amazon ha appena lanciato una super offerta da non lasciarsi scappare! La confezione da due Tile Tastiere Bluetooth Pro è disponibile a soli 44,99€, con un incredibile sconto del 25%.

Questa è la tua occasione per aggiudicarti uno dei gadget più innovativi e utili del momento a un prezzo vantaggioso. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Tile Tastiera Bluetooth Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tile Tastiera Bluetooth Pro è un must-have per chiunque voglia combinare tecnologia e praticità nella vita quotidiana.

Ecco le sue Caratteristiche Principali:

Portata Estesa : Con una portata Bluetooth fino a 120 metri , questa tastiera ti permette di rimanere connesso anche a distanza.

: Con una portata Bluetooth fino a , questa tastiera ti permette di rimanere connesso anche a distanza. Compatibilità Universale : Funziona perfettamente con dispositivi iOS e Android, garantendo una connessione stabile e affidabile.

: Funziona perfettamente con dispositivi iOS e Android, garantendo una connessione stabile e affidabile. Resistenza all’Acqua : Certificazione IP67 , che assicura resistenza all’acqua e alla polvere.

: Certificazione , che assicura resistenza all’acqua e alla polvere. Batteria a Lunga Durata : La batteria sostituibile ha una durata di fino a un anno , riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

: La batteria sostituibile ha una durata di , riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Design Elegante : Disponibile in colori nero e bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.

: Disponibile in colori nero e bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico. Funzione di Ricerca nella Community: Un’innovativa funzione che ti permette di trovare i tuoi dispositivi persi con l’aiuto della community Tile.

La Tile Tastiera Bluetooth Pro non è solo un semplice accessorio, ma un vero e proprio alleato nella gestione quotidiana dei tuoi dispositivi. Che tu sia un professionista sempre in movimento, uno studente o semplicemente un appassionato di tecnologia, questa tastiera rappresenta la soluzione ideale per rimanere sempre connesso e produttivo.

Oggi la confezione da 2 Tile Tastiere Bluetooth Pro è disponibile su Amazon a soli 44,99€ grazie ad uno sconto bomba del 25%. È il momento di fare un investimento intelligente e conveniente per migliorare la tua vita digitale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.