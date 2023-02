Tre cavi Lightning MFi a meno di 9€: l'AFFARE lo fai su Amazon

Su Amazon, il kit da 3 cavi Lightning per iPhone di Raviad (tutti e tre di lunghezza da 2 metri) costa 8 euro e spiccioli, incluse spedizioni Prime. Nessun dubbio sul fatto che sia un affare, ma ricorda che per ottenere lo sconto del 20% devi applicare il Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Tre cavi Lightning MFi al prezzo di uno: il tuo iPhone ti ringrazierà

I cavi iPhone non bastano mai. Tra quelli che si perdono e quelli che si rovinano, è sempre meglio tenerne uno di scorta nel cassetto. Ecco perché, quando ci si imbatte in offerte come questa, bisogna approfittarne subito.

Ti parlo infatti di un tris di cavi certificati MFi che costano tutti assieme meno della metà di un cavo originale Apple. E poi, a volerla dire tutta, offrono anche maggiori garanzie di durevolezza grazie al rivestimento in nylon.

La certificazione MFi sta per Made for iPhone ed è fornita da Apple solo dietro stringenti test di approvazione. Garantisce che il prodotto rispetti gli standard di qualità di Cupertino, e dunque è conferma della compatibilità con iPhone, iPad e AirPods. In pratica, è quasi come comprare un prodotto a marchio Apple, ma con il vantaggio di risparmiare tantissimo.

I cavi in questione rispettano tutte le caratteristiche della porta Lightning: chip di sicurezza, ricarica di un dispositivo da 0% al 40% in circa 30 minuti, supporto della ricarica rapida fino a 2,4 A, e velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps.

Compatibilità

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini;

iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini;

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR

iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 Plus

iPhone SE 2020 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.