Trasforma la tua TV con FIRE TV STICK e telecomando vocale Alexa (-15%)

Non perdere l’occasione! La Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è ora in offerta su Amazon a soli 27,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale. Una proposta imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia e intrattenimento.

La Fire TV Stick Lite rappresenta la soluzione ideale per chi desidera uno streaming rapido in Full HD. Grazie al nuovo telecomando vocale Alexa | Lite, potrai accedere a un mondo di contenuti, da film a programmi TV, passando per le tue app preferite come RaiPlay e YouTube. La sua configurazione semplice e il design discreto la rendono perfetta per ogni tipo di ambiente, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità.

Ecco tutte le caratteristiche tecniche:

Streaming rapido in Full HD con il nuovo telecomando vocale Alexa | Lite.

con il nuovo telecomando vocale Alexa | Lite. Ideale per nuovi utenti – Accesso a film e programmi TV gratuiti dalle app, come RaiPlay e YouTube.

– Accesso a film e programmi TV gratuiti dalle app, come RaiPlay e YouTube. Configurazione semplice e design discreto – Si inserisce facilmente in un ingresso sul retro della TV.

– Si inserisce facilmente in un ingresso sul retro della TV. Premi e chiedi ad Alexa – Usa la voce per cercare e guardare contenuti su varie app.

– Usa la voce per cercare e guardare contenuti su varie app. Intrattenimento senza limiti – Visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su diverse piattaforme.

– Visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su diverse piattaforme. TV in diretta – Opzione per guardare la TV in diretta, notiziari o eventi sportivi.

– Opzione per guardare la TV in diretta, notiziari o eventi sportivi. Ascolta la musica – Streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi.

– Streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi. Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente compatibili – Chiedi ad Alexa di controllare vari dispositivi e servizi.

Ma non è tutto! Questo dispositivo offre un intrattenimento senza limiti, permettendoti di goderti migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre. E se sei un appassionato di musica, potrai ascoltare i tuoi brani preferiti in streaming su Amazon Music, Spotify e altri servizi. Inoltre, con la funzione TV in diretta, non ti perderai più un notiziario o un evento sportivo.

Affrettati e approfitta dello sconto del 15% prima che l’offerta termini!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.