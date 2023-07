Trasforma il tuo vecchio televisore in una SMART TV con il Nokia Streaming Stick in OFFERTA BOMBA

Hai mai desiderato trasformare la tua TV tradizionale in una Smart TV? Adesso puoi farlo grazie al Nokia Streaming Stick 800! Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon a soli 39,90€, con uno sconto del 33%!

Questo dispositivo compatto e potente ti permette di accedere a una vasta gamma di contenuti online, app e servizi di streaming direttamente sulla tua TV. Affrettati, questa offerta è imperdibile e potrebbe terminare presto!

Nokia Streaming Stick 800: tutte le specifiche tecniche

Il Nokia Streaming Stick 800 è attualmente disponibile su Amazon a soli 39,90€, grazie a uno sconto del 33%. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere un dispositivo smart e trasformare la tua TV in un centro multimediale completo.

Ecco tutte le specifiche del dispositivo:

Connessione HDMI: Il Nokia Streaming Stick 800 si collega alla tua TV tramite la porta HDMI, garantendo una connessione stabile e affidabile.

Il Nokia Streaming Stick 800 si collega alla tua TV tramite la porta HDMI, garantendo una connessione stabile e affidabile. Risoluzione Full HD: Goditi i tuoi contenuti preferiti in alta definizione con una risoluzione Full HD (1080p).

Goditi i tuoi contenuti preferiti in alta definizione con una risoluzione Full HD (1080p). Sistema Operativo Android TV: Grazie al sistema operativo Android TV, avrai accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri.

Grazie al sistema operativo Android TV, avrai accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri. Google Assistant Integrato: Con il Google Assistant integrato, puoi controllare il Nokia Streaming Stick 800 con semplici comandi vocali. Chiedi di riprodurre un film, cercare informazioni o controllare la tua casa smart senza sollevare un dito.

Con il Google Assistant integrato, puoi controllare il Nokia Streaming Stick 800 con semplici comandi vocali. Chiedi di riprodurre un film, cercare informazioni o controllare la tua casa smart senza sollevare un dito. Wi-Fi Dual-Band: Il Nokia Streaming Stick 800 supporta il Wi-Fi dual-band, garantendo una connessione veloce e stabile anche durante la riproduzione di contenuti in streaming.

Il Nokia Streaming Stick 800 supporta il Wi-Fi dual-band, garantendo una connessione veloce e stabile anche durante la riproduzione di contenuti in streaming. Design Compatto e Portatile: Il design compatto del Nokia Streaming Stick 800 lo rende facile da trasportare e da utilizzare anche in viaggio o in altre stanze della casa.

Il design compatto del Nokia Streaming Stick 800 lo rende facile da trasportare e da utilizzare anche in viaggio o in altre stanze della casa. Aggiornamenti Automatici: Il Nokia Streaming Stick 800 riceve aggiornamenti automatici, garantendo sempre prestazioni ottimali e l’accesso alle ultime funzionalità.

Tras

Se desideri trasformare la tua TV in una Smart TV senza spendere una fortuna, il Nokia Streaming Stick 800 è la soluzione perfetta per te. Con uno sconto del 33% su Amazon, potrai acquistarlo a soli 39,90€ e inizia a goderti una vasta gamma di contenuti online e servizi di streaming direttamente sulla tua TV. Corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.