Importare immagini da una fotocamera digitale su iPhone è un processo semplice ma richiede un adattatore specifico. La buona notizia è che il gingillo in questione costa pochissimo su Amazon. E dopo che te lo sei procurato, ecco cosa devi fare per caricare sul tuo smartphone le foto.

Questo adattatore, che si collega al connettore Lightning del tuo iPhone, permette di collegare la fotocamera digitale al tuo telefono. In alternativa, puoi anche rimuovere la scheda di memoria dalla tua fotocamera e inserirla direttamente nell’adattatore. Si aprirà automaticamente l’app foto, dopodiché basterà premere un pulsante perché abbia inizio l’importazione.

Ecco la procedura per importare le foto della macchina fotografica su iPhone più nel dettaglio. Una volta che hai l’adattatore, puoi seguire questi passaggi per importare le tue foto su iPhone:

Collega l’adattatore al tuo iPhone: inserisci l’estremità dell’adattatore nel connettore Lightning del tuo iPhone. Collega la tua fotocamera digitale o la scheda di memoria all’adattatore: puoi farlo inserendo la spina della fotocamera o la scheda di memoria nell’adattatore. Avvia l’app Foto sul tuo iPhone: puoi trovarla preinstallata nella schermata Home. Scegli l’opzione per importare le foto: nell’app Foto, tocca il pulsante “Importa” in alto a destra. Se stai importando dalla scheda di memoria, tocca “Scheda di memoria” nell’elenco delle fonti di importazione. Se stai importando dalla fotocamera, tocca “Fotocamera”. Seleziona le foto che desideri importare: puoi selezionare tutte le foto o solo alcune foto che desideri importare. Conferma l’importazione: una volta che hai selezionato le foto, tocca “Importa Selezionati”. Le tue foto verranno importate sull’app Foto sul tuo iPhone.

È importante notare che alcune fotocamere potrebbero non essere compatibili con l’adattatore e potresti dover utilizzare un’altra app per importare le foto sul tuo iPhone. Inoltre, potresti dover installare il software del produttore della fotocamera sul tuo computer per accedere alle foto sul tuo iPhone. Ma nel 99% dei casi, funzionerà tutto in automatico e senza intoppi.

L’Adattattore Giusto

Importare le tue foto dalla fotocamera digitale su iPhone è un processo facile che ti permette di pubblicare sui social o modificare gli scatti direttamente da smartphone. Come detto però ti servirà un adattatore SD/USB → Lightning come questo.

Questo accessorio permette di trasferire file dalle schede di memoria SD e Micro SD al tuo dispositivo iOS. Ha un design compatto con quattro funzioni principali: slot per schede SD, slot per schede Micro SD, porta di alimentazione e interfaccia USB 2.0 femmina. Durante l’uso con scheda di memoria, l’adattatore agisce anche come una fonte di alimentazione con una porta PD.

La velocità di trasferimento è più che adeguata, con una velocità massima da 14 MB/S a 16 MB/S grazie all’utilizzo dell’interfaccia USB 2.0. Nota bene: sono supportate solo schede di memoria con una capacità pari o inferiore a 64 GB.

La compatibilità con i dispositivi iOS è ottima, supportando da iOS 9.1 o versioni successive fino all’ultima versione iOS 16. Questo adattatore è compatibile con diversi modelli di iPhone, come iPhone 5, 5c, 5s, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, 11, 11 Pro e 12 Pro, nonché con iPad Mini, iPad Air, iPad Pro e altri.

L’utilizzo dell’adattatore è molto semplice e non richiede l’installazione di driver o applicazioni. Basta copiare le foto e i video dalle schede SD o Micro SD direttamente sul tuo dispositivo iOS, o tramite l’applicazione “File” in iOS 13-16. Tutto qua.

