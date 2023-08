Trapano avvitatore è tuo a META' PREZZO (con set di 20 punte INCLUSO!)

Sei appassioanto di bricolage e fai-da-te? Allora devi assolutamente avere il trapano avvitatore a batteria Greenworks, oggi disponibile con uno sconto del 50% sul prezzo originale utilizzando il codice promozionale.

Questo affare ti permette di portarlo a casa per soli 74,99€, insieme a un set di punte da 20 pezzi incluso. Non perdere l’opportunità di dotarti di uno strumento versatile e di alta qualità a un prezzo eccezionale, corri a fare il tuo ordine!

Trapano avvitatore a batteria Greenworks: tutte le funzionalità

Il trapano avvitatore a batteria Greenworks è un’opzione ideale per coloro che cercano un utensile versatile e di alta qualità per i loro progetti fai da te.

Dotato di un potente motore, questo trapano avvitatore offre una forza di serraggio fino a 35 Nm, garantendo la possibilità di affrontare una vasta gamma di applicazioni senza sforzo. Grazie alla sua alimentazione a batteria, potrai muoverti liberamente senza essere vincolato da cavi o prese di corrente.

La batteria al litio da 24 V e le 2 batterie da 2 Ah incluse ti assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili. Sarai in grado di lavorare per lunghi periodi senza doverti preoccupare di interruzioni. Inoltre, il trapano avvitatore Greenworks viene fornito con un caricabatterie rapido da 2 A, che ti permette di ricaricare le batterie in modo efficiente e veloce.

Questo trapano avvitatore offre anche una comoda impugnatura ergonomica, che ti permette di utilizzarlo comodamente per ore senza affaticare le mani. La sua leggerezza e il design compatto lo rendono facile da maneggiare, garantendo precisione e controllo durante il lavoro.

Non lasciare che questa fantastica offerta ti sfugga. Oggi il trapano avvitatore a batteria Greenworks è disponibile su Amazon a soli 74,99€ con il codice promozionale per ottenere uno sconto del 50% sul prezzo originale. Non solo avrai a disposizione uno strumento potente e affidabile, ma riceverai anche un set di punte da 20 pezzi per affrontare una vasta gamma di progetti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.