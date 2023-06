Torna in Forma con iPhone: 10 app Fitness GRATIS

Se possiedi un Apple Watch o un iPhone, hai accesso a una vasta gamma di app per il benessere e il fitness che possono aiutarti a migliorare la qualità della tua vita.

10 app Fitness gratuite che ti aiuteranno a tornare in forma

Queste app offrono una varietà di funzionalità, tra cui monitoraggio dell’attività fisica, programmi di allenamento personalizzati, monitoraggio del sonno e molto altro ancora. In questo articolo, ti presenteremo 10 app fitness gratuite che puoi utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere.

1. Apple Fitness+

Apple Fitness+ è un’app di fitness all-in-one che offre una vasta gamma di allenamenti guidati da istruttori esperti. Puoi scegliere tra diverse categorie, come yoga, allenamento ad alta intensità e forza, e seguire le lezioni sul tuo iPhone o Apple Watch.

2. Nike Training Club

Nike Training Club offre allenamenti guidati in diverse categorie, tra cui forza, resistenza, mobilità e yoga. Puoi personalizzare il tuo programma di allenamento in base ai tuoi obiettivi e ai tuoi livelli di fitness.

3. MyFitnessPal

MyFitnessPal è un’app di monitoraggio dell’alimentazione e dell’attività fisica che ti aiuta a tenere traccia delle calorie consumate e bruciate. Puoi impostare obiettivi di perdita di peso, monitorare la tua dieta e ricevere suggerimenti per uno stile di vita sano.

4. Strava

Strava è un’app di fitness popolare tra gli appassionati di corsa e ciclismo. Puoi registrare le tue attività, monitorare le tue prestazioni e confrontarti con gli amici e altri utenti.

5. Seven – 7 Minute Workout

Seven è un’app che offre brevi allenamenti di 7 minuti che puoi fare ovunque, senza bisogno di attrezzature speciali. È perfetto per le persone che hanno poco tempo ma vogliono comunque tenersi in forma.

6. Fitbod

Fitbod è un’app di allenamento che crea programmi di allenamento personalizzati in base ai tuoi obiettivi, alle tue capacità e alle attrezzature a tua disposizione. Ti aiuta a scoprire nuovi esercizi e a seguire i tuoi progressi nel tempo.

7. Sleep Cycle

Sleep Cycle è un’app che monitora la qualità del tuo sonno e ti sveglia in modo naturale nella fase di sonno leggero, per aiutarti a sentirti riposato e rigenerato.

8. Calm

Calm è un’app di meditazione e mindfulness che ti aiuta a ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e promuovere il benessere mentale. Offre anche suoni rilassanti e storie per aiutarti a dormire meglio.

9. Headspace

Headspace è un’altra app di meditazione che offre programmi guidati per aiutarti a praticare la consapevolezza e migliorare la tua salute mentale.

10. WaterMinder

WaterMinder ti aiuta a monitorare la tua assunzione di acqua e a rimanere idratato durante il giorno. Ti ricorda di bere regolarmente e ti fornisce statistiche sull’apporto idrico.

Queste 10 app fitness gratuite per utenti di iPhone e Apple Watch offrono una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e benessere. Che tu voglia allenarti, tenere traccia delle tue attività fisiche, migliorare il sonno o praticare la mindfulness, queste app ti forniranno gli strumenti necessari per prenderti cura di te stesso. Sfrutta al massimo le funzionalità gratuite offerte da queste app e inizia il tuo percorso verso una vita più sana e attiva. Ricorda che la tua salute è importante, e con l’aiuto di queste app, puoi rendere il benessere una priorità nella tua vita quotidiana.