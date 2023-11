Tile Mate: la confezione da 3 LOCALIZZATORI Bluetooth a PREZZO STRACCIATO

Hai mai desiderato di avere un modo semplice per trovare rapidamente gli oggetti smarriti? Il tuo desiderio è stato esaudito con il Tile Mate Bluetooth Trova oggetti, disponibile ora su Amazon in un pratico pacchetto da 3 pezzi a soli 52,49€, grazie a uno sconto eccezionale del 25%.

Questi piccoli ma potenti dispositivi sono la soluzione ideale per tenere traccia di chiavi, borse, portafogli e molto altro. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti, ma fai in fretta: la promozione è in scadenza!

Localizzazione Facile e Intuitiva con il Tile Mate Bluetooth Trova oggetti

I dispositivi Tile Mate si distinguono per la loro portata Bluetooth estesa e la precisione di localizzazione.

Attaccali semplicemente agli oggetti che non vuoi perdere e utilizza l’app Tile sul tuo smartphone per rintracciarli in un attimo. Anche se l’oggetto è fuori dalla portata Bluetooth, la vasta community Tile può aiutarti a localizzarlo, inviando segnalazioni anonime della sua ultima posizione nota.

Una delle funzionalità più apprezzate del Tile Mate è la funzione di rilevamento inverso, che ti permette di utilizzare il dispositivo per trovare il tuo telefono, anche se è in modalità silenziosa. Basta premere il pulsante sul Tile Mate per far squillare il telefono.

I Tile Mate sono resistenti e durevoli, progettati per resistere all’uso quotidiano. La loro batteria sostituibile garantisce una durata prolungata, assicurando che i tuoi oggetti siano rintracciabili per un lungo periodo.

Il pacchetto di 3 Tile Mate a soli 52,49€ su Amazon rappresenta un’occasione unica per chi cerca una soluzione affidabile e conveniente per non perdere mai più gli oggetti importanti. Corri su Amazon per approfittare di questo sconto del 25%. Che tu sia un viaggiatore, uno studente o un professionista, i Tile Mate sono gli alleati perfetti per mantenere tutto sotto controllo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.