TikTok testa il proprio chatbot AI chiamato "Tako"

TikTok, la popolare piattaforma di condivisione video, sta lavorando su un chatbot AI proprietario chiamato “Tako”. Nonostante l’applicazione del chatbot non sia ancora disponibile per il pubblico generale, si è appreso che è attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti.

Tako: il chatbot AI per una ricerca di contenuti più personalizzata

The Verge ha avuto l’opportunità di vedere gli screenshot del nuovo chatbot AI di TikTok in azione. L’obiettivo primario di Tako è aiutare gli utenti a trovare i contenuti che desiderano su TikTok. Tuttavia, può anche rispondere a una serie di domande casuali.

Una volta rilasciato, gli utenti potranno accedere a Tako toccando un nuovo pulsante posizionato sopra l’icona del profilo. “Se guardo video sul cibo e chiedo una ricetta, otterrò video TikTok correlati alla ricetta, o se chiedo buone mostre d’arte a Parigi, nella risposta verranno mostrati video insieme a un elenco di suggerimenti”, ha spiegato Daniel Buchuk di Watchful Technologies, che ha avuto accesso anticipato a Tako.

Usare Tako sarà simile a parlare con qualcuno in una chat room, simile a ChatGPT. Tuttavia, rimane incerto se Tako è basato su un modello di intelligenza artificiale proprietario di TikTok o su uno di terze parti.

Futuro di Tako e chatbot AI in generale

Al momento, TikTok non ha piani immediati per rendere Tako disponibile al pubblico. La società ha riferito a The Verge che lo strumento basato su AI è stato rilasciato per utenti selezionati nelle Filippine e non è ancora disponibile in altre regioni. Tuttavia, l’azienda ha recentemente presentato un marchio per “Tako”, suggerendo che TikTok ha piani seri per il suo chatbot AI.

TikTok possiede già un algoritmo molto sofisticato per suggerire video agli utenti. Con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale, questi suggerimenti potrebbero diventare ancora più precisi. Soprattutto, dato che sempre più persone, in particolare gli adolescenti, trascorrono molto tempo su TikTok, avere un chatbot potrebbe rendere la piattaforma un motore di ricerca principale per molti utenti internet.

Questa mossa da parte di TikTok arriva poco dopo che Snapchat ha annunciato una intelligenza artificiale basata su ChatGPT nella sua app. Mentre le piattaforme online competono per offrire la migliore intelligenza artificiale, Apple sembra ancora indietro, nonostante la società stia cercando ingegneri specializzati in intelligenza artificiale generativa. Il futuro della ricerca di contenuti sta chiaramente diventando sempre più personalizzato e interattivo, con chatbot AI come Tako che guidano la strada.